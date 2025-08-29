Sostav.ru

29.08.2025 в 08:50

Доля китайских рекламодателей на маркетплейсах России удвоилась

Инвестиции брендов из Китая в продвижение превысили 1 млрд рублей за полугодие

Доля китайских рекламодателей на российских маркетплейсах за первое полугодие 2025 года выросла более чем в два раза — до 7,3% против 3,3% годом ранее. Об этом говорится в исследовании аналитического сервиса Digital Budget, данные которого приводит «Коммерсантъ».

За тот же период инвестиции китайских брендов в продвижение на российском рынке увеличились в 2,6 раза, до 1,15 млрд руб. Основные расходы пришлись на категории «Бытовая техника и электроника» (77% всех размещений) и «Авто». Доля последней категории оценивается в 5% от общего объема размещений на маркетплейсах, затраты — в 19%.

В исследовании учитывались показатели Marketplace Budget (мониторинг и оценка стоимости баннерной рекламы на маркетплейсах) и Banner Stat (мониторинг рекламной активности на сайтах) на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете».

Участники рекламного рынка подтверждают тенденцию. Но на отдельных площадках показатели отличаются: так, по данным Okkam, SOV китайских брендов в среднем составил 5,5%. На «Яндекс Маркете» показатель достиг 11,4%, а на Ozon — 5,9%.

В Wildberries утверждают, что доля китайских компаний в их рекламном инвентаре пока остается небольшой. В Ozon и «Яндекс Маркете» отказались от комментариев.

Эксперты отмечают, что рост интереса связан с конкурентоспособностью китайских производителей, их способностью быстро занимать освободившиеся ниши и гибкостью при выходе на новые рынки. Кроме того, значительное влияние оказывает полный производственный цикл в Китае, обеспечивающий ценовое преимущество.

Аналогичная ситуация прослеживается на рынке онлайн-игр. В этом году китайские разработчики вложили в рекламу своих продуктов на RuStore больше, чем за весь 2024 год.

