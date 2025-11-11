Sostav.ru

11.11.2025 в 08:00

Доля китайских авто в России впервые за пять лет снизилась

Продажи просели на четверть

По итогам десяти месяцев 2025 года доля китайских автопроизводителей на российском рынке снизилась до 54%. Продажи автомобилей из КНР за этот период упали на 27% по сравнению с прошлым годом, тогда как общий рынок новых машин сократился на 19,9%, сообщают «Известия» со ссылкой на главу агентства «Автостат» Сергея Целикова.

Это первое снижение доли китайских марок за последние пять лет. Для сравнения: в 2020 году на них приходилось всего 3,8% продаж, в 2022-м — около 20%, а в 2023-м показатель превысил 60%, достигая в отдельные месяцы 70%.

Среди ведущих брендов из Китая только Haval смог увеличить присутствие на рынке — с 12% до 12,8%. Остальные показали спад: Geely потеряла 2,5 п.п., Changan — 1,7 п.п., Chery — 1,2 п.п., а Omoda — 0,8 п.п.

Эксперты полагают, что некоторые бренды из КНР могут вообще покинуть Россию. Их место занимают машины, выпущенные на российских и белорусских автозаводах.

Напомним, что китайские автопроизводителя являются крупнейшими рекламодателями в России. В прошлом году они значительно увеличили расходы на рекламу вне дома. А в первой половине 2025 года число китайских рекламодателей на «Яндексе» выросло на 45%. Категорию аудиорекламы также поддерживают автомобильные концерны из КНР.

