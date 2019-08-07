Доходы производителей прослушки в России резко выросли

Российские компании, которые занимаются производством комплексов технических средств под названием «системы оперативно-разыскных мероприятий» (СОРМ), отчитались о серьезном росте выручки, сообщает РБК.

Выручка компаний выросла после того, как был принят пакет «законов Яровой». Они обязывают операторов хранить и предоставлять по требованию ФСБ доступ к информации о звонках, интернет-трафику и другим данным. СОРМ используют и другие спецслужбы для получения доступа к данным абонентов связи и пользователей сети.

Как выяснилось, производить СОРМ будут несколько компаний — «Норси-Транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с миллиардером Алишером Усмановым группу компаний «Цитадель». Последняя в 2016−2018 годах купила сразу нескольких производителей прослушки: «МФИ Софт», «Малвин Системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Так, в прошлом году выручка «МФИ Софт» выросла почти в три раза — с 3,5 млрд до 10,3 млрд рублей. Чистая прибыль в сумме составила больше 2 млрд рублей. «Малвин Системс» отчитался о 107-процентном росте выручки (1,7 млрд рублей по итогам года), а компания «Сигнатек» — об увеличении доходов на 67% (740,8 млн рублей).

Напомним, по закону операторы обязаны устанавливать СОРМ за свой счет. Компания МТС ранее оценила свои расходы на реализацию положений «закона Яровой» до 2023 года в 50 млрд рублей, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — в 45 млрд рублей, а «МегаФон» планировал потратить 40 миллиардов.