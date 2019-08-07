Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+3
Проекта
Топсостав
+2
Поста
Форум
+18
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.08.2019 в 13:10

Доходы производителей прослушки в России резко выросли

После вступления в силу «закона Яровой» мобильные операторы обязаны за свой счет устанавливать системы для прослушки и хранения информации

Depositphotos

Российские компании, которые занимаются производством комплексов технических средств под названием «системы оперативно-разыскных мероприятий» (СОРМ), отчитались о серьезном росте выручки, сообщает РБК.

Выручка компаний выросла после того, как был принят пакет «законов Яровой». Они обязывают операторов хранить и предоставлять по требованию ФСБ доступ к информации о звонках, интернет-трафику и другим данным. СОРМ используют и другие спецслужбы для получения доступа к данным абонентов связи и пользователей сети.

Как выяснилось, производить СОРМ будут несколько компаний — «Норси-Транс», «Специальные технологии» и фирмы, входящие в связанную с миллиардером Алишером Усмановым группу компаний «Цитадель». Последняя в 2016−2018 годах купила сразу нескольких производителей прослушки: «МФИ Софт», «Малвин Системс», «Техаргос» и «Сигнатек». Так, в прошлом году выручка «МФИ Софт» выросла почти в три раза — с 3,5 млрд до 10,3 млрд рублей. Чистая прибыль в сумме составила больше 2 млрд рублей. «Малвин Системс» отчитался о 107-процентном росте выручки (1,7 млрд рублей по итогам года), а компания «Сигнатек» — об увеличении доходов на 67% (740,8 млн рублей).

Напомним, по закону операторы обязаны устанавливать СОРМ за свой счет. Компания МТС ранее оценила свои расходы на реализацию положений «закона Яровой» до 2023 года в 50 млрд рублей, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — в 45 млрд рублей, а «МегаФон» планировал потратить 40 миллиардов.

прослушка
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Ритейл
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.