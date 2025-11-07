Доходы онлайн-пиратов «перетекают» из России в Белоруссию

За последние два года организаторы пиратских ресурсов, ориентированных на российскую аудиторию, потеряли около 20% доходов. В то же время в Белоруссии ситуация противоположная — там сегмент онлайн-пиратства вырос на 12%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные компании F6 (бывшая Group-IB). В первом полугодии 2025 года объем пиратского рынка в Белоруссии составил $794 тыс., что на 4,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики отмечают, что стоимость рекламы на пиратских площадках в России и Белоруссии сейчас примерно одинакова. Снижение CPM (цены за тысячу показов) связывают с уходом теневых рекламодателей и совершенствованием механизмов блокировки пиратских сайтов в России. Эти процессы, по словам экспертов, показывают тесную связь между двумя сегментами.

Рост белорусского рынка во многом объясняется законом, разрешающим использовать контент из недружественных стран без согласия правообладателей. По данным F6, на территории Белоруссии пиратский контент составляет до 30% поисковой выдачи, тогда как в России — всего 1%.

«Белорусские пираты» чаще зарабатывают не на рекламе, а на добровольных пожертвованиях пользователей. Контент они хранят и распространяют через зарубежные облачные сервисы и CDN. В компании F6 предупреждают, что без ужесточения законодательства и защиты авторских прав в стране рост пиратских доходов продолжится.

Однако часть экспертов с этим не согласна. В J’son & Partners Consulting считают, что доходы российских пиратов, наоборот, растут, просто реклама теперь размещается «вне России», но показы идут внутри страны. В T.Hunter добавляют, что Белоруссия фактически превратилась в «свободную цифровую зону» для пиратства западного контента. В России можно ожидать постепенного снижения пиратского трафика по мере роста рынка легального стриминга и ужесточения мер давления на пиратские сайты.

По данным F6, в первом полугодии объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился более чем на 14% и составил $16,6 млн. Отмечалось, что трафик на такие площадки продолжает падать, однако число новых доменов стремительно растет.