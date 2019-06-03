Дочь Алсу отдала миллион рублей за победу в «Голос.Дети» казанскому хоспису

Микелла Абрамова передала сертификат на один миллион рублей, выигранных в шоу талантов «Голос.Дети», на лечение онкобольных в казанский Фонд имени Анжелы Вавиловой. Такое сообщение опубликовала в своем Instagram мама Микеллы Алсу.

Певица сообщила, что День защиты детей она вместе с дочерьми встретила на малой Родине, в Казани. Там она провела благотворительную акуцию «Алсу детям», которую поддержали и другие артисты.

«А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда — Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные Герои!» — отметила Алсу.

Впрочем, среди комментариев под публикацией, кроме восхищения, сквозили и негативные отзывы. «Все красиво и хорошо, только вот очень жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы покрыть коррупцию и отбелить свою репутацию. Да ещё и кричать об этом на всю страну. Низко это. Творите добро вот и все. А девочке желаю только счастья. Ребенок ни в чем не виноват» , — писали одни пользователи.

«Людям нужно уметь прощать, но после «Голоса» остался осадок! Очень жаль! Красивая мама и дочери, но… Как — то не уютно рядом, люди показали где их место и где место других родителей и деток», — отмечается в других сообщениях.

Напомним, ранее Микелла Абрамова и ее родители оказались в центре скандала, связанного с итогами конкурса «Голос.Детям». «Первому каналу» пришлось аннулировать результаты соревнования, в котором 26 апреля победила Микелла, так как выяснилось, что результат финалистки был итогом автоматической накрутки голосов.

В повторном финале канал объявил победителями всех детей, дошедших до конца, каждый из них получил миллион рублей.