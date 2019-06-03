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03.06.2019 в 14:30

Дочь Алсу отдала миллион рублей за победу в «Голос.Дети» казанскому хоспису

В комментариях люди отмечали, что это благое дело, но «осадочек остался»

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Instagram

Микелла Абрамова передала сертификат на один миллион рублей, выигранных в шоу талантов «Голос.Дети», на лечение онкобольных в казанский Фонд имени Анжелы Вавиловой. Такое сообщение опубликовала в своем Instagram мама Микеллы Алсу.

Певица сообщила, что День защиты детей она вместе с дочерьми встретила на малой Родине, в Казани. Там она провела благотворительную акуцию «Алсу детям», которую поддержали и другие артисты.

«А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда — Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, — вот настоящие и подлинные Герои!» — отметила Алсу.

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Это важный для каждой мамы день - День защиты детей - я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины - Казани🙏🏻 Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova . Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда - Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, - вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!

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Впрочем, среди комментариев под публикацией, кроме восхищения, сквозили и негативные отзывы. «Все красиво и хорошо, только вот очень жаль, что такие добрые и благие дела делаются для того, чтобы покрыть коррупцию и отбелить свою репутацию. Да ещё и кричать об этом на всю страну. Низко это. Творите добро вот и все. А девочке желаю только счастья. Ребенок ни в чем не виноват» , — писали одни пользователи.

«Людям нужно уметь прощать, но после «Голоса» остался осадок! Очень жаль! Красивая мама и дочери, но… Как — то не уютно рядом, люди показали где их место и где место других родителей и деток», — отмечается в других сообщениях.

Напомним, ранее Микелла Абрамова и ее родители оказались в центре скандала, связанного с итогами конкурса «Голос.Детям». «Первому каналу» пришлось аннулировать результаты соревнования, в котором 26 апреля победила Микелла, так как выяснилось, что результат финалистки был итогом автоматической накрутки голосов.

В повторном финале канал объявил победителями всех детей, дошедших до конца, каждый из них получил миллион рублей.

Голос.Дети
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