Сборы с уходящего из России бизнеса превысили план в 74 раза

По состоянию на конец ноября в федеральный бюджет России поступили 155,8 млрд руб. безвозмездных взносов от иностранных компаний, уходящих из страны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Электронного бюджета».

Изначальный план предполагал, что в 2024 году по этой статье в бюджет РФ поступит всего 2,1 млрд руб. — в 74 раза ниже. Прогноз по таким поступлениям на следующую трёхлетку был скорректирован до 141,7 млрд руб. Как отмечает издание, и этот обновленный годовой план уже перевыполнен почти на 10% за 11 месяцев.

Объем взносов от уходящих компаний в текущем году почти в полтора раза превысил показатель за весь прошлый год. Осенью 2023-го взнос увеличили с 10 до 15% от рыночной стоимости актива, а в октябре этого года — до 35%.

В 2024 году некоторые иностранные компании, прекратившие свою деятельность в России ещё в 2022−2023 годах, продали активы в стране. Среди них — Danone, Hewlett-Packard, Hyundai, Unilever.

«При общем снижении числа сделок росту поступлений от взносов способствовали крупные продажи. Например, разделение Yandex NV, которая завершила летом передачу российским инвесторам «Яндекса», а сама по-прежнему осталась в Нидерландах, сохранив за собой международные активы. Стоимость сделки составила 475 млрд руб.», — указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Согласно новому бюджету, на следующие три года российские власти вновь закладывают лишь символический 1 млрд руб. от добровольных взносов уходящих компаний — по 295 млн на каждый год.