Российский город Доброград ищет агентство для продвижения бренда

Город Доброград, который основан в 2012 году во Владимирской области на частные инвестиции при поддержке государства, объявил тендер на медийное обслуживание в 2021−2022 годах. Соответствующая заявка размещена на портале Zakupki.ru.

Согласно технической документации, агентство должно разработать стратегию продвижения города, а также квартир, таунхаусов и земельных участков. Доброград ставит целью повысить узнаваемость города и объем продаж. Заявки принимаются до 6 сентября 2021 года, сумма контракта 120 млн руб., рассказал Sostav представитель Доброграда.

Участники закупки должны предоставить коммерческое предложение со стратегией продвижения, включающую все этапы от анализа активности конкурентов и рекомендаций по выбору каналов продвижения до обоснования выбора и анализа целевой аудитории для каждого из продуктов.

«При выборе исполнителя организация будет опираться на клиентский опыт и реализованные кампании», — пояснил ее представитель.