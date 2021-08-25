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25.08.2021 в 13:50

Российский город Доброград ищет агентство для продвижения бренда

Сумма контракта 120 млн рублей

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Город Доброград, который основан в 2012 году во Владимирской области на частные инвестиции при поддержке государства, объявил тендер на медийное обслуживание в 2021−2022 годах. Соответствующая заявка размещена на портале Zakupki.ru.

Согласно технической документации, агентство должно разработать стратегию продвижения города, а также квартир, таунхаусов и земельных участков. Доброград ставит целью повысить узнаваемость города и объем продаж. Заявки принимаются до 6 сентября 2021 года, сумма контракта 120 млн руб., рассказал Sostav представитель Доброграда.

Участники закупки должны предоставить коммерческое предложение со стратегией продвижения, включающую все этапы от анализа активности конкурентов и рекомендаций по выбору каналов продвижения до обоснования выбора и анализа целевой аудитории для каждого из продуктов.

«При выборе исполнителя организация будет опираться на клиентский опыт и реализованные кампании», — пояснил ее представитель.

Доброград
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