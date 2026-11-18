Около 7−10% качественных торговых центров (ТЦ) в России находятся в зоне риска банкротства. Об этом РИА «Новости Недвижимость» сообщил сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Павел Люлин.

По его оценке, примерно половина торговых центров в стране имеет кредитную нагрузку. При этом собственникам приходится нести расходы на содержание объектов, что дополнительно ухудшает их экономическое положение. Всего в России насчитывается около 2 тыс. качественных ТЦ.

Массового банкротства таких объектов в ближайшее время не ожидается: их финансовую устойчивость пока поддерживают долгосрочные договоры с арендаторами, которые обычно заключаются на пять-семь лет. Однако после окончания этих соглашений ситуация может обостриться, особенно если доля пустующих площадей достигнет 50%.

По словам Люлина, проблемные торговые центры чаще не закрываются, а переходят к новым владельцам. Те могут попытаться изменить концепцию объектов или провести реконцепцию, чтобы восстановить их экономику.

Другой вариант — продажа участка под снос торгового центра и последующую застройку недвижимостью другого назначения, преимущественно жилой. Однако такая возможность зависит от градостроительных планов и разрешенного использования земли.

Ранее Люлин отмечал, что в 2026 году сегменты развлечений, ювелирных украшений и общественного питания стали лидерами по открытию магазинов и заведений в российских ТЦ.