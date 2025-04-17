Дневная аудитория TikTok в России достигла рекорда

В марте этого года активная дневная аудитория TikTok в России (соцсеть ушла из РФ в марте 2022 года) выросла на 15,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 35,4 млн пользователей. Это рекордный показатель за всю историю измерений, пишет Adpass со ссылкой на данные Mediascope.

Месячная российская аудитория TikTok в марте составила 69,3 млн пользователей. Рекордное значение месячной аудитории соцсети было зафиксировано в январе этого года — 69,8 млн человек.

С марта 2022 года колебания месячной аудитории TikTok были в диапазоне 63−68 млн пользователей, среднедневной — 28−33 млн пользователей. С декабря прошлого года месячный охват соцсети находился в диапазоне 67,5−69,8 млн человек.

TikTok остается одним из самых ежедневно посещаемых онлайн-ресурсов в РФ и по среднедневному охвату обгоняет российские маркетплейсы. Так, среднедневная аудитория Ozon в марте составила 33,1 млн человек, Wildberries — 34,9 млн.

Среди социальных видеоплатформ и видеохостингов TikTok занимает вторую строчку после «VK Видео» (среднедневная аудитория в марте достигла 41,1 млн человек). По размеру месячной аудитории соцсеть на четвертой позиции после YouTube (82,1 млн человек), Rutube (79 млн человек) и «VK Видео» (76 млн человек).

Ранее сообщалось, что TikTok регистрирует товарный знак Notes в России. Под брендом будет работать новая соцсеть.