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07.11.2022 в 13:10

Дмитрий Пьянов назначен зампредом правления ВТБ

Он также продолжит руководить финансовым департаментом группы

Дмитрий Пьянов занял пост заместителя президента — председателя правления ВТБ. Решение принял наблюдательный совет кредитной организации в конце сентября, позднее кандидатуру Пьянова согласовал Банк России. Об этом сообщается на сайте ВТБ.

В новом качестве заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Пьянов продолжит руководить финансовым департаментом, включая такие направления как казначейство, бизнес-планирование, работу с акционерами и инвесторами, управление расходами и эффективностью, а также курировать работу департамента учёта и отчётности.

«Назначение Дмитрия Пьянова обеспечит чёткую координацию работы финансового блока группы ВТБ и будет способствовать дальнейшему повышению эффективности бизнеса», — говорится в сообщении компании.

Пьянов работает в ВТБ с 2010 года. До прихода в группу он занимал руководящие позиции в крупных кредитных учреждениях.

В 2018 и 2019 годах топ-менеджер становился победителем номинации «Топ-100 финансовых директоров» в категории «Коммерческие банки» премии Ассоциации менеджеров России «Топ-1000 российских менеджеров», в 2022 году Пьянов признан лучшим финансовым директором по версии этой премии.

ВТБ Дмитрий Пьянов
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