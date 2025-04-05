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18+
05.04.2025 в 14:30

Дмитрий Коробков «обрастает» тяжеловесами

Группа «Летопись» пополнилась двумя специалистами с многолетней историей влияния на рекламную индустрию

Гуппа «Летопись» пополнилась двумя специалистами с многолетней историей влияния на рекламную индустрию.

Игорь Лутц и Сергей Улыбабов — по словам Дмитрия — стали партнерами группы. Лутц возглавит технологическое направление, а Улыбабов — контентное.

Коробков сообщил, что агентство MILK станет частью холдинга «Летопись» и партнером Havas в России.

Игорь Лутц — академик Академии российской рекламы. Один из создателей креативной индустрии. Дизайнер, креативный директор один из учредителей и партнеров BBDO Russia, он более двадцати лет руководил проектами крупнейших брендов, включая Mars, PepsiCo, P&G, Visa, «Альфа-Банк» и «Сбербанк». С 2013 года Лутц ушел из агентского бизнеса и сфокусировался на технологических и венчурных проектах: в частности, стал партнером фонда The Untitled, запущенного с Константином Синюшиным. Сейчас Лутц — активный инвестор в IT и AI-проекты.

Сергей Улыбабов — сооснователь и бессменный управляющий партнер агентства MILK. Его путь — от рекламы в издательских домах «Коммерсантъ» и «Афиша» до создания одного из самых узнаваемых независимых агентств на рынке. Под его руководством MILK развивало проекты в области интегрированных кампаний, брендинга и контентной стратегии.

Историю развития конфликта Дмитрия Коробкова с действующими собственниками группы АДВ+ можно прочитать в нашем материале.

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