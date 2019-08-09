Для учителей будет создан специальный мессенджер

Министерство просвещения России разработает специальный мессенджер для учителей в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Марину Ракову.

Как она пояснила, в настоящее время учитель понимает, из кого состоит класс, только когда знакомится с детьми в конце августа. За это время он должен успеть наладить общение и с родителями, и с детьми, а также записать все контакты.

Марина Ракова, замминистра просвещения: Специальный мессенджер будет подгружать все данные автоматически. Он же поможет учителям загружать домашние задания в электронный дневник в определенное время. Таким образом, это будет некий органайзер-помощник, который будет не только налаживать общение, но и помогать в организации работы преподавателя.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» предназначен для создания к 2024 году безопасной цифровой образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования всех видов и на всех уровнях.