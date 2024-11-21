Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries

Студия Артемия Лебедева разработала дизайн интерьеров и обновила экстерьеры пунктов выдачи заказов Wildberries. Новое оформление укрепляет образ современной технологичной компании и добавляет комфорта посетителям и работникам. Об этом говорится в сообщении на сайте студии.

В основе нового визуального стиля — силуэты ягод разных форм и размеров. Графические элементы используются точечно.

Дерево в сочетании с мягкой подсветкой придаёт уют интерьеру, выполненному в серых тонах. Акценты созданы с помощью ярких ягодных цветов.

Посетителей ПВЗ встречает приветственная стойка, расположенная на фоне брендированной стены, которая украшена декоративной зеленью. Стойка из дерева комбинируется со столешницей, предназначенной для осмотра товара. Пункты оснащены подвесным светильником из трубок.

Атмосферу дружелюбия создают плавные линии карнизов, зеркал и пуфиков в примерочных. Для распаковки крупных товаров и проверки электроники есть отдельный стол со всем необходимым.