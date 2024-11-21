Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Mediacom.expert
Елена Корниенко (Elena Korn)

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
21.11.2024 в 18:45

Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries

12

Студия Артемия Лебедева разработала дизайн интерьеров и обновила экстерьеры пунктов выдачи заказов Wildberries. Новое оформление укрепляет образ современной технологичной компании и добавляет комфорта посетителям и работникам. Об этом говорится в сообщении на сайте студии.

В основе нового визуального стиля — силуэты ягод разных форм и размеров. Графические элементы используются точечно.

Дерево в сочетании с мягкой подсветкой придаёт уют интерьеру, выполненному в серых тонах. Акценты созданы с помощью ярких ягодных цветов.

Посетителей ПВЗ встречает приветственная стойка, расположенная на фоне брендированной стены, которая украшена декоративной зеленью. Стойка из дерева комбинируется со столешницей, предназначенной для осмотра товара. Пункты оснащены подвесным светильником из трубок.

Атмосферу дружелюбия создают плавные линии карнизов, зеркал и пуфиков в примерочных. Для распаковки крупных товаров и проверки электроники есть отдельный стол со всем необходимым.

Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries Студия Артемия Лебедева представила свое видение дизайна ПВЗ Wildberries
Студия Артемия Лебедева Wildberries ПВЗ
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Дизайн
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.