Disney выплатит $43 млн женщинам, пострадавшим от гендерной дискриминации

Компания Disney выплатит более $43 млн своим сотрудницам в рамках коллективного иска о гендерном разрыве в оплате труда. Сотрудницы утверждали, что женщинам платят меньше, чем их коллегам-мужчинам на аналогичных должностях. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Иск в отношении компании был подан в 2019 году. Истцы утверждали, что политика Disney сводится к систематической дискриминации женщин.

Иск инициировала менеджер по продуктам Ларонда Расмуссен, которая еще в 2017 году впервые пожаловалась, что шесть мужчин, на той же должности, что и она, зарабатывали значительно больше. Тогда она получила прибавку к зарплате в размере $25 тыс., но, по ее словам, все равно зарабатывала меньше коллег-мужчин. В дальнейшем к заявлению Расмуссен присоединились несколько тысяч женщин.

В рамках дела было проведено исследование, которое показало, что с тем же опытом работы женщинам платили на 2% меньше, чем их коллегам-мужчинам. В другой категории сотрудников разница составляла 0,58%.

Однако в Disney отрицали обвинения и вступили в многолетнее судебное разбирательство. В результате компания сообщила о желании заключить мировое соглашение. Оно будет распространяться на сотрудников в Калифорнии. Так, тысячи женщин, работавших в Disney с 2015 года, получат выплаты, компенсирующие неравенство в оплате труда.

В 2017 году 15,5 тыс. бывших сотрудниц Google, занимавших 236 разных должностей, подали аналогичный коллективный иск против IT-компании. Google выплатила им $118 млн для урегулирования иска.