Disney потеряла более $1 млрд на стриминговых сервисах

Инвестиции в сервис Hulu в прошлом финансовом году принесли Disney убытки в 580 млн долларов. Еще 469 млн долларов компания потеряла в сегменте direct-to-consumer, в основном за счет спортивных сервисов ESPN+, которые перешли под ее контроль вместе с компанией BAMtech. В общей сложности сектор потокового видео принес убытки Disney более чем в 1 млрд долларов, следует из отчета компании.

Несмотря на убытки, Disney готовится запустить новый потоковый сервис — Disney+, с помощью которого компания надеется усилить свои позиции в конкурентной борьбе с Netflix и Amazon. Уже известно, что стриминговый сервис будет содержать контент собственного производства, а также фильмы и сериалы, предназначенные для семейного просмотра.

В целом же медиасети Disney, включая ESPN, ABC и Disney Channel, по итогам 2018 года принесли операционный доход в 7,3 млрд долларов.

Напомним, летом прошлого года акционеры компаний The Walt Disney Company и 21st Century Fox одобрили соглашение о слиянии. В рамках него Disney получила медиа-активы 21st Сentury Fox за $71,3 млрд, в том числе и 30% стримингового сервис Hulu. В дальнейшем компания планирует увеличить свои инвестиции в Hulu, уделяя больше внимания производству оригинального контента и международной экспансии.