Директор по продукту Google Андрей Дороничев уволился из компании

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев, создатель мобильного приложения YouTube, уволился из Google после 14 лет работы. Об этом он сообщил в Instagram.

Причины ухода не раскрываются. По его словам, он намерен «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».



В Google Дороничев работал с 2007 года в дублинском, а затем в лондонском офисе компании. Там он стал заниматься развитием мобильного приложения YouTube. Он также работал над мобильной операционной системой Android, руководил направлением виртуальной реальности в корпорации, с 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.



Дороничев стал особенно популярным после выхода фильма Дудя о Кремниевой долине «Как устроена IT-столица мира». В интервью он рассказал, что в Google крайне хорошие условия для работы.

Ранее стало также известно, что вице-президент по глобальному маркетингу и креативный директор Facebook Марк Д'Арси покинул компанию после десяти лет работы. О его новом месте работы не сообщается.