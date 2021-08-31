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31.08.2021 в 11:46

Креативный директор Facebook Марк Д'Арси покинул компанию после 10 лет работы

Он также занимал пост вице-президента по глобальному маркетингу

Марк Д'Арси. Фото: Facebook

Вице-президент по глобальному маркетингу и креативный директор Facebook Марк Д'Арси покинул компанию после десяти лет работы. Об этом он объявил на своей странице в соцсети. О его новом месте работы, а также о том, кто заменит его в Facebook, не сообщается.

Д'Арси присоединился к соцсети в 2011 году. Он возглавлял команду креативных стратегов в 18 городах по всему миру, а также основал творческий совет Facebook. До прихода в компанию Д'Арси семь лет работал креативным директором глобальной медиагруппы в Time Warner, был старшим вице-президентом компании.

Марк Д'Арси:

Трудно в паре слов подвести итоги последних 10 лет, кроме как сказать, что я безмерно горжусь командами, частью которых мне посчастливилось быть, и бизнесом, над созданием которого мы работали.

По итогам второго квартала 2021 года выручка компании выросла на 56%, до $29,07 млрд, 98% от этой суммы занимает выручка от рекламы — ее рост также составил 56%.

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