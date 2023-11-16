«Дикси»: новая акция и коллекция игрушек «Треснутые»

«Дикси» представляет новую коллекцию «Треснутых» — существ из параллельного мира, случайно ставших игрушками. Совместно с выпуском новых фигурок ретейлер проводит конкурс с призами. Подробнее об акции Sostav рассказали представители компании.

При покупке товаров от 600 рублей в чеке участник акции может получить игрушку в стиле аниме с сюрпризом. По задумке авторов, каждый из «Треснутых» несёт в себе определённую идею и обладает суперспособностью, которой готов поделиться с человеком. И чтобы подружиться с ними, достаточно сказать — «Коничива!»

Полина Мотосова, руководитель отдела диджитал АО «Дикси Юг»: В категории фуд-ритейл высокая конкуренция, поэтому для того, чтобы отстроиться от других брендов в этой нише, очень важно обращать внимание не только на контент, но и тщательно выбирать каналы коммуникации. При выборе медиа-микса в компании стараются опираться на два фактора — широкий охват целевой аудитории в этих каналах и возможность использовать нестандартные механики, чтобы быть заметными и не потеряться в эпоху «баннерной слепоты».

Наталья Тихонова, руководитель управления рекламными коммуникациями и лояльностью, департамент маркетинга АО «Дикси Юг»: Мы с командой регулярно наблюдаем за трендами и при подготовке каждой новой коммуникации опираемся на то, что любит наш потребитель. Поэтому при выборе стилистики новой коллекции «Треснутых» наш выбор пал на направление аниме, которое, к слову, ежемесячно набирает от 25 млн. запросов по данным «Яндекс Wordstat» в России. Ожидаем, что новые «Треснутые» будут встречены с таким же энтузиазмом, как прошлая коллекция.

Но и это еще не все!

Про «Треснутых» выходит мультсериал на YouTube, RuTube, «Дзен» и «VK видео»;

«Дикси» также создали собственную метавселенную в Roblox, где пользователи могут попасть в парк развлечений «Диксиленд» и прокатиться на аттракционах;

Также можно скачать мобильное приложение «Клуб друзей Дикси», и запустить на нем игру «Треснутые». Дополнительно, если вы обладаете голосовым помощником «Маруся», вы сможете оживить «Треснутых»;

Помимо этого, агентство OMD AMS (входит в OMD OM Group) «поддерживая креативные идеи клиента» подготовило хештег челлендж на платформе Likee.

И по традиции «Дикси» проводит конкурс: 1000 призов, уникальный мерч от «Дикси» с персонажами «Треснутых». Для этого необходимо собрать коллекцию игрушек в накопитель, при этом они могут повторяться. Затем нужно сфотографировать свою коллекцию, загрузить фото в Telegram чат-бот «Дикси» и дождаться результатов.

Акция пройдет с 6 ноября по 3 декабря 2023 года.

Единорожка, Хароси, Арахнесса и другие «Треснутые» ждут тебя в «Дикси»!