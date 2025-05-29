«Русконтент» запустил образовательный проект «Все профессии нужны, все профессии важны»

Цель проекта — в преддверии сдачи ЕГЭ и поступления в университет помочь школьникам узнать больше о разных профессиях, вдохновиться и сделать выбор будущего призвания. В течение месяца выйдут ролики о карьере футболиста, курьера, стилиста и мастера маникюра, модного нынче IT-специалиста и других профессий.
Татьяна Михалевская, управляющий партнер группы брендов Рекламная сеть MoeVideo / Red Digital /«Русконтент»:
Мы в «Русконтенте» считаем, что современный диджитал-контент может быть одновременно полезным и нескучным. Наша задача — создавать материалы, которые не просто информируют, а действительно вовлекают, дают опору и вдохновение. Особенно это важно, когда речь идет о молодежной аудитории: здесь нельзя говорить сверху вниз в назидательном тоне, нужно быть честными, открытыми и уважительными. Проект о профессиях получился именно таким.