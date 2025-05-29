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18+
29.05.2025 в 14:30

«Русконтент» запустил образовательный проект «Все профессии нужны, все профессии важны»

Это серия коротких видео с людьми из различных профессий: как устроены современные профессии и чем живут их представители

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ИЗДАТЕЛЬСТВО РУСКОНТЕНТ ООО | kupuk.net
erid:2W5zFGtXuVS

Цель проекта — в преддверии сдачи ЕГЭ и поступления в университет помочь школьникам узнать больше о разных профессиях, вдохновиться и сделать выбор будущего призвания. В течение месяца выйдут ролики о карьере футболиста, курьера, стилиста и мастера маникюра, модного нынче IT-специалиста и других профессий.

Татьяна Михалевская, управляющий партнер группы брендов Рекламная сеть MoeVideo / Red Digital /«Русконтент»:

Мы в «Русконтенте» считаем, что современный диджитал-контент может быть одновременно полезным и нескучным. Наша задача — создавать материалы, которые не просто информируют, а действительно вовлекают, дают опору и вдохновение. Особенно это важно, когда речь идет о молодежной аудитории: здесь нельзя говорить сверху вниз в назидательном тоне, нужно быть честными, открытыми и уважительными. Проект о профессиях получился именно таким.

Red Digital Рекламная сеть MoeVideo «Русконтент»
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