Дэвид Эбботт — копирайтер, доказавший надежность при помощи живого эксперимента

Человек, который наглядно доказал надежность продукта при помощи живого эксперимента, — выдающийся британский копирайтер Дэвид Эбботт.

Эбботт родился в 1938 году в Лондоне и пришел в профессию случайно. Будучи студентом Оксфорда, он купил на книжном развале американскую книгу о рекламе Мэдисон-авеню, и решил попробовать. В результате через несколько лет оказался в Нью-Йорке, где его заметил Билл Бернбах, основатель агентства DDB, о котором мы уже рассказывали.

После Эбботт вернулся в Лондон, где, поработав в нескольких крупных агентствах, совместно с Питером Мидом и Адрианом Викерсом основал агентство Abbott Mead Vickers. Незаметно оно обошло своих ярких конкурентов и стало агентством номер один на третьем по значимости рекламном рынке мира.

Наружная кампания Эбботта для The Economist стала эталоном жанра. Серия плакатов без изображений — только белый текст на красном фоне — работала двадцать лет и принесла изданию сотни тысяч подписчиков. «Я никогда не читал The Economist» — подпись: «Менеджер-стажер, 42 года». Один заголовок без объяснения. Читатель сам дочитывал мысль. Эбботт считал это условием хорошего текста, который должен заканчиваться в голове читателя. В 1999 году этот плакат вошел в топ-5 лучших постеров XX века.

Наиболее обсуждаемой работой в его карьере стала реклама Volvo 1983 года. На тот момент компания уже выстроила репутацию, в центре которой стояла безопасность автомобиля. Необходимо было ее сохранить, не повторяясь и не скатываясь в технические характеристики. Эбботт решил продемонстрировать продукт наглядно, так, чтобы его было сложно забыть. Он лег под Volvo 740, подвешенный на одном сварном шве, сопроводив фото слоганом: «Если сварочные швы недостаточно прочны, автомобиль упадет на копирайтера». Автор рекламы буквально ставил себя на кон, и тем самым снимал любое сомнение в достоверности. Вместо тест-драйва и технических характеристик — живой человек под машиной.

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