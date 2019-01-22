Ритейлер «Детский мир» закроет флагманский магазин на Воздвиженке в Москве, сообщает RNS со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Вчера объявление об аренде торговой площади 1,5 кв. м на Воздвиженке было опубликовано на сайте аренды и покупки жилых и коммерческих помещений «Циан». ««Детский мир» на Воздвиженке планирует съехать в первом квартале этого года», — рассказал один из собеседников издания.

На официальном сайте «Детского мира» в разделе «Флагман» отсутствует контактная информация о магазине. В самом магазине объявлений о закрытии и переезде нет, однако большая часть товаров предлагается со скидками от 50% до 90%. В пресс-службе ритейлера отказались от комментариев.

«Детский мир» на Воздвиженке был открыт в августе 2014 года. Магазин занимает два этажа бывшего здания «Военторга». В 2018 году «Детский мир» открыл 100 новых магазинов, увеличив их общее число до 743. В 2019 году компания собирается открыть еще не менее 80 магазинов и выйти на рынок Белоруссии.