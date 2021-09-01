Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.09.2021 в 16:20

Исследование: почти 60% подростков имеют личные банковские карты

Каждый третий подросток в возрасте от 14 до 17 лет совершает безналичные покупки

1

Каждый третий подросток использует безналичный способ оплаты, а каждый второй — совершает покупки с помощью смартфона. Многие подростки считают, что хорошо осведомлены о способах банковского мошенничества, однако не в полной мере осознают угрозы цифровой среды, полагают аналитики центра НАФИ в своем исследовании (результаты имеются в распоряжении Sostav).

Среди услуг, которыми пользуются подростки:

  • 72% подростков пользуются банкоматами;
  • 46% используют платежные терминалы;
  • 59% имеют личные банковские карты;
  • 56% и 38% пользуются мобильными и интернет-банками соответственно.

При этом чаще всего школьники пользуются наличными для оплаты — так ответили 42%, однако 32% подростков совершают безналичные покупки. Почти половина подростков — 43% — расплачивается бесконтактно с помощью смартфона.

Более половины (55%) опрошенных подростков считают, что хорошо осведомлены о способах мошенничества с банковскими картами, каждый третий (34%) слышал о том, как злоумышленники обманывают держателей карт, а 11% подростков признались, что ничего не знают о случаях мошенничества в финансовой сфере.

Кроме того, каждый третий респондент считает, что информация в интернете не может приносить реального вреда (33%), а каждый пятый использует только один источник для поиска нужной информации (20%).

Опрос подростков 14−17 лет проведен в июне 2021 года в 150 населенных пунктах в 46 субъектах Российской Федерации. Суммарный объем выборочной совокупности — 412 подростков. Максимальная погрешность выборки — 4,8%.

Гузелия Имаева, генеральный директор аналитического центра НАФИ:

Высокий уровень цифровых компетенций школьников создает для них низкий порог входа в сферу финансовых услуг. Современные подростки с легкостью расплачиваются банковской картой, совершают операции в мобильном банке и настраивают бесконтактную оплату через смартфон. Однако при высоком цифровом потенциале подросткам не хватает практических навыков управления личным бюджетом, опыта оценки рисков, а также умения противостоять манипуляциям мошенников.

Необходимо обучать ребенка финансовой грамотности — на уровне финансовой организации, предоставляющей ему услуги, на уровне школы, на уровне семьи. С 2022 года в российских школах вводится обязательное преподавание финансовой грамотности. Это серьезный шаг к системному формированию правильных знаний, навыков и установок с самого раннего возраста.

Банкстали чаще ориентироваться на молодую аудиторию. В частности, «Сбербанк» объявил о том, что будет выдавать ипотеку с 18 лет, ранее на кредит могли рассчитывать граждане в возрасте от 21 года.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.