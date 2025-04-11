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18+
11.04.2025 в 07:20

Депутаты предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя

Ограничения на продажу могут ввести в Нижегородской области

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В России предложили ввести новую меру — самозапрет на покупку алкоголя. Он будет действовать по аналогии с механизмом самозапрета для кредитных продуктов. Инициатива будет внесена в Госдуму в ближайшее время, сообщает «Коммерсант».

С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Амир Хамитов от партии «Новые люди». По его мнению, такая мера может положительно отразиться на здоровом образе жизни. «Тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок», — сказал он.

Хамитов предложил тратить сэкономленные деньги на посещение фитнес-зала или спортивной площадки.

Ранее минэкономразвития Нижегородской области опубликовало проект, предлагающий запретить продажу алкоголя в регионе по воскресеньям. В субботу планируется разрешить торговлю с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00.

Ограничение на продажу алкоголя уже действует в Вологодской области с 1 марта. Губернатор Георгий Филимонов заявил, что продажи алкомаркетов в регионе снизились на 32% год к году.

самозапрет на покупки
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