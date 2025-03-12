Продажи алкоголя в Вологодской области просели на треть

Продажи алкогольной продукции в Вологодской области после введения ограничений на ее продажу снизилась на 32% год к году. В регионе закрылись 227 алкомаркетов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление председатель заксобрания региона Сергея Жестянникова.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области действуют ограничения, согласно которым продажа алкоголя в будние дни может осуществляться только с 12:00 до 14:00. Время продажи алкогольной продукции в выходные и праздничные дни не изменилась.

По словам Жестянникова, обсуждаются и другие ограничения для продажи спиртного, например, повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, изменить организацию торговых точек алкогольной продукции по аналогии с табачной. Кроме того, необходимо усиление пропаганды трезвости.

«Опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни», — написал Сергей Жестянников в Telegram-канале.

Ранее в Госдуме предложили запретить работу алкомаркетов в выходные дни. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что разрабатывает соответствующий законопроект.