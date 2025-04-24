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18+
24.04.2025 в 07:20

Депутаты предложили убрать ТВ-рекламу из фильмов о войне

Это подчеркнет уважение к истории

Депутаты предложили отменить ТВ-рекламу во время трансляций художественных и документальных фильмов, посвященных ключевым событиям военной истории России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы, председателя оргкомитета патриотического движения «Победа 9/45» Бориса Чернышова.

По словам Чернышова, в моменты, когда на экране показывают подвиги героев, реклама выглядит кощунственно.

«Мы обязаны создать условия, чтобы зрители, особенно молодежь, могли погрузиться в эти произведения без постороннего вмешательства», — отметил Чернышов.

Он добавил, что это станет шагом к укреплению патриотизма и сохранению исторической правды, а также подчеркнет уважение к истории и памяти тех, кто отдал жизни за Родину.

Инициатива направлена на повышение качества телевизионного контента. Предлагается убрать рекламу из военных фильмов не только в памятные даты, но и в любое время.

Ранее с таким предложением уже выступала Общественная палата РФ. Тогда рекламу предложили запрещать только в памятные даты: День Победы, День памяти и скорби. Позднее с такй просьбой выступала Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

военные фильмы
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