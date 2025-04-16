Депутаты предложили использовать биометрию в телемедицине

Депутаты разработали законопроект, который позволит использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности пациентов во время телемедицинских консультаций. Законопроект уже был внесен в Госдуму 1 апреля, но отозван на следующий день из-за технической ошибки, сообщают «Ведомости».

Законопроект предполагает внесение изменений в закон об основах охраны здоровья и рассматривает различные сценарии применения ЕБС в телемедицине. В частности, биометрия может использоваться для подтверждения личности пациентов во время онлайн-консультаций, дополняя аутентификацию через портал «Госуслуги». При этом выбор использование биометрии будет добровольным.

Основная цель внедрения ЕБС заключается в повышении безопасности телемедицинских услуг. Это особенно актуально для страховых компаний, работающих в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), которые сталкиваются с проблемами передачи клиентами своих аккаунтов другим лицам.

Эксперты предупреждают, что у инициативы есть нюансы, так как не все россияне хотят числиться в какой-то государственной системе. Кроме того, люди опасаются утечки данных из единого агрегатора.

Напомним, сейчас биометрия применяется в России при оказании госуслуг, в банковской, транспортной и телекомотраслях. Ранее власти обсуждали возможность осуществлять продажу энергетиков при помощи биометрии.