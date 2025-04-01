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01.04.2025 в 08:00

Продажу энергетиков в вендинговых аппаратах разрешат по биометрии

Этот способ могут использовать также для продажи алкогольной и табачной продукции

Правительство РФ совместно с Центром биометрических технологий обсуждает возможность осуществлять продажу энергетиков при помощи биометрии. Так, предлагается разрешить продажу таких напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах с идентификацией через Единую биометрическую систему (ЕБС), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Соответствующие изменения должны быть внесены в федеральный закон ФЗ-304, вступивший в силу 1 марта 2025 года. Этот закон разрешает продажу тонизирующих напитков (в том числе энергетиков) только в магазинах и только совершеннолетним.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили изданию проработку механизма возрастной верификации при покупке энергетиков с использованием биометрии при участии Центра биометрических технологий и представителей отрасли: «Эта мера позволит разблокировать легальный рынок для совершеннолетних потребителей, сохранив при этом полный запрет на доступ к такой продукции для подростков».

«Сейчас Минцифры собирает мнения регуляторов. В Минздраве поддерживают концепцию и считают возможным подтверждение возраста по биометрии при покупке энергетиков как онлайн, так и в вендингах», — уточняют собеседники издания.

Еще один источник знает об обсуждении вопроса использования биометрии для продажи алкогольной и табачной продукции.

Представитель объединенной компании Wildberries и Russ назвал использование биометрии в контексте онлайн-торговли алкогольной и табачной продукцией перспективным.

Ранее сообщалось, что натуральные продажи энергетических напитков в России в первой декаде марта выросли на 6% год к году. Спрос увеличивается, несмотря на запрет продавать напитки несовершеннолетним. Однако, по данным источников издания, на продаже энергетиков вендинговые аппараты получали до четверти своих доходов, и сейчас могут их лишиться.

энергетик биометрия вендинг
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