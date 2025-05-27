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27.05.2025 в 12:10

В Госдуме предложили создать комитет по сетевому маркетингу при ассоциации «Антиконтрафакт»

Его может возглавить генеральный директор ProAct Media Анатолий Саутин

Депутат Артем Кирьянов предложил создать специализированный комитет по сетевому маркетингу на базе международной ассоциации «Антиконтрафакт». С такой инициативой он выступил на заседании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам регулирования MLM-сферы в контексте обеления экономики, борьбы с контрафактом и фальсификатом. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ассоциации «Антиконтрафакт».

«В этой сфере должна появиться субъектность, и государство должно активно подключить отрасль к диалогу», — отметил Кирьянов, подчеркивая фрагментарный характер текущего восприятия индустрии. По его словам, поступающая информация о сетевом маркетинге часто носит негативный оттенок и не позволяет сформировать объективную картину происходящего, что тормозит развитие добросовестных участников рынка.

Депутат акцентировал внимание на необходимости системной аналитики и законодательной проработки при регулировании MLM-сферы: «Субъектность отрасли необходима, и задачи будущего комитета очевидны — это аналитическая работа, проведение исследований и подготовка законопроектов. […] Необходимо исходить из реальной жизни, из тех потребностей, которые существуют сегодня». Кирьянов отметил, что без учета практики и мнения экспертов любые инициативы рискуют остаться формальностью.

В качестве первого шага Кирьянов предложил назначить председателем нового комитета генерального директора PR-агентства ProAct Media Анатолия Саутина, отметив его «глубокое погружение в тематику».

«Здесь должна быть определенная активность, поставленная на здоровую методологическую основу», — резюмировал парламентарий, обосновывая необходимость создания в России специализированного органа для работы с MLM-отраслью.

Артем Кирьянов Сетевой маркетинг «Антиконтрафакт» Анатолий Саутин
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