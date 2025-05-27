В Госдуме предложили создать комитет по сетевому маркетингу при ассоциации «Антиконтрафакт»

Депутат Артем Кирьянов предложил создать специализированный комитет по сетевому маркетингу на базе международной ассоциации «Антиконтрафакт». С такой инициативой он выступил на заседании экспертного совета по детенизации (обелению) экономики при комитете Госдумы по экономической политике. Мероприятие было посвящено актуальным вопросам регулирования MLM-сферы в контексте обеления экономики, борьбы с контрафактом и фальсификатом. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе ассоциации «Антиконтрафакт».

«В этой сфере должна появиться субъектность, и государство должно активно подключить отрасль к диалогу», — отметил Кирьянов, подчеркивая фрагментарный характер текущего восприятия индустрии. По его словам, поступающая информация о сетевом маркетинге часто носит негативный оттенок и не позволяет сформировать объективную картину происходящего, что тормозит развитие добросовестных участников рынка.

Депутат акцентировал внимание на необходимости системной аналитики и законодательной проработки при регулировании MLM-сферы: «Субъектность отрасли необходима, и задачи будущего комитета очевидны — это аналитическая работа, проведение исследований и подготовка законопроектов. […] Необходимо исходить из реальной жизни, из тех потребностей, которые существуют сегодня». Кирьянов отметил, что без учета практики и мнения экспертов любые инициативы рискуют остаться формальностью.

В качестве первого шага Кирьянов предложил назначить председателем нового комитета генерального директора PR-агентства ProAct Media Анатолия Саутина, отметив его «глубокое погружение в тематику».

«Здесь должна быть определенная активность, поставленная на здоровую методологическую основу», — резюмировал парламентарий, обосновывая необходимость создания в России специализированного органа для работы с MLM-отраслью.