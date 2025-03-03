Российские банки нарастили срочные депозиты на 900 млрд рублей в январе

В январе 2025 года крупнейшие российские банки нарастили портфели срочных депозитов. Общий рост составил почти 900 млрд руб., что больше прошлогоднего результата, когда показатель вырос на 600 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Исключением из общей тенденции стал Сбербанк. Его депозитный портфель вкладов физлиц сократился на 150 млрд руб. Снижение объема срочных депозитов в кредитной организации произошло впервые за много месяцев. В лидерах по приросту показателя оказался «Т-Банк», увеличивший объем вкладов на 411,7 млрд руб., за ним следуют «Альфа-банк» (191,2 млрд руб.) и ВТБ (168,7 млрд руб.), который присоединяет банки «Открытие», «Почта-банк» и РНКБ.

В десятку лидеров по приросту вкладов также вошел «Яндекс-банк», который нарастил депозитную базу на 14,9 млрд руб. В отличие от других банков маркетплейсов, таких как «Озон-банк» и «Вайлдберризбанк», «Яндекс-банк» активно использует привлеченные средства, наращивая депозитную базу для развития кредитования физлиц, а не просто размещает их в Центробанке. По мнению опрошенных экспертов, такой подход соответствует стратегии банка по развитию розничного кредитования.

Аналитики отмечают, что разнонаправленная динамика вкладов связана с изменением процентных ставок. Сбербанк одним из первых начал снижать ставки по депозитам, что могло привести к оттоку клиентов. В то же время другие банки пока удерживают высокие ставки, привлекая новых вкладчиков. Эксперты прогнозируют, что в условиях экономической неопределенности банки будут делать расчет на краткосрочные вклады, постепенно снижая процентные ставки по долгосрочным депозитам.