В Depot разработали фирменный стиль Европейской ассоциации дизайна упаковки

Европейская ассоциация дизайна упаковки EPDA обновила фирменный стиль — его дизайн разработала команда брендингового агентства Depot. Визуальные коммуникации профессионального сообщества призваны построить коллективную культуру и укрепить чувство общности и дружбы, отметили креаторы.
Как считают в агентстве, две половинки капсулы символизируют взаимную ответственность — ключевой момент связи между профессионалами в области дизайна, любовь — хорошее отношение к коллегам, креативность — простые и эффективные решения, и открытость — отсутствие страха выражать мысли.
Яркие цвета при этом помогают раскрыть слоган ассоциации EPDA: «We share, we dare, we shine» («Мы делимся, мы бросаем вызов, мы сияем».
Кроме того, команда Depot провела фотосессию с участниками кейса.
Новый фирменный стиль был представлен на конференции EPDA в Болонье.
Ранее в Depot разработали айдентику бренда Junion — СТМ «Яндекс Маркета», в рамках которой маркетплейс будет производить автокресла, беговелы, продукцию для творчества и другие аксессуары для детей.
Состав творческой группы:
Depot (агентство)
Креативный директор: Евгения Струк
Креативный директор: Семён Шатыло
Креативный директор: Анастасия Циркина,
Управляющий креативный директор: Анастасия Третьякова
Дизайнер: Евгения Кудринская,
Дизайнер: Александр Шибаев,
Дизайнер: Яна Гусева
Моушн-видео: Евгений Никитин
Фотограф: Евгений Ардонский
Директор по коммуникациям: Дарья Ведерникова
Руководитель проекта: Лилия Худякова
Исполнительный директор: Ксения Пархоменко
Управляющий партнер: Алексей Андреев
Фотомодели: Сергей Лим, Рувини Фритти, Семён Шатыло, Лилия Худякова, Анастасия Циркина, Евгения Струк