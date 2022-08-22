В Depot разработали фирменный стиль Европейской ассоциации дизайна упаковки

Европейская ассоциация дизайна упаковки EPDA обновила фирменный стиль — его дизайн разработала команда брендингового агентства Depot. Визуальные коммуникации профессионального сообщества призваны построить коллективную культуру и укрепить чувство общности и дружбы, отметили креаторы.

Как считают в агентстве, две половинки капсулы символизируют взаимную ответственность — ключевой момент связи между профессионалами в области дизайна, любовь — хорошее отношение к коллегам, креативность — простые и эффективные решения, и открытость — отсутствие страха выражать мысли.

Яркие цвета при этом помогают раскрыть слоган ассоциации EPDA: «We share, we dare, we shine» («Мы делимся, мы бросаем вызов, мы сияем».

Кроме того, команда Depot провела фотосессию с участниками кейса.

Новый фирменный стиль был представлен на конференции EPDA в Болонье.

Ранее в Depot разработали айдентику бренда Junion — СТМ «Яндекс Маркета», в рамках которой маркетплейс будет производить автокресла, беговелы, продукцию для творчества и другие аксессуары для детей.

Состав творческой группы:

Depot (агентство)

Креативный директор: Евгения Струк

Креативный директор: Семён Шатыло

Креативный директор: Анастасия Циркина,

Управляющий креативный директор: Анастасия Третьякова

Дизайнер: Евгения Кудринская,

Дизайнер: Александр Шибаев,

Дизайнер: Яна Гусева

Моушн-видео: Евгений Никитин

Фотограф: Евгений Ардонский

Директор по коммуникациям: Дарья Ведерникова

Руководитель проекта: Лилия Худякова

Исполнительный директор: Ксения Пархоменко

Управляющий партнер: Алексей Андреев

Фотомодели: Сергей Лим, Рувини Фритти, Семён Шатыло, Лилия Худякова, Анастасия Циркина, Евгения Струк