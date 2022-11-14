Dentsu Group оценила убыток от передачи активов в России в 37 млрд японских иен

Dentsu Group, в которую входит dentsu Japan Network и dentsu International, отчиталась о консолидированных финансовых результатах за третий квартал 2022 года.

Согласно отчёту, Dentsu Group сообщает о «стабильном третьем квартале, в соответствии с ожиданиями», с органическим снижением выручки на 3,7% (не включая Россию), на которое повлиял исключительный разовый показатель предыдущего года, сопоставимый с аналогичным периодом в Японии. С учётом влияния органического снижения выручки российских активов в третьем квартале показатель составил (-4,7%).

Dentsu Japan выросла на 15,1% (не включая Россию), при этом темпы роста в третьем квартале улучшились по сравнению с 2019 годом и со вторым кварталом, что «демонстрирует базовый спрос на японском рынке», указано в отчёте. Dentsu International сообщила об органическом росте на 5,4% (не включая Россию), обусловленном сохраняющимся спросом на цифровой опыт и услуги трансформации, ориентированные на клиента. С учётом влияния российских активов данные показатели для японской Dentsu составили (-15,1%) и 3,4% для Dentsu International.

Операционная маржа Dentsu Group в третьем квартале (с учётом влияния российских активов) составила 14,7% — снижение на 880 б.п.; Dentsu Japan Network — 19,5%, Dentsu International — 13,2%.

Чистая выручка Dentsu Group во втором квартале выросла на 7,7% год к году и достигла 275,4 млрд японских иен ($1,9 млрд). Операционная прибыль снизилась на 31,5% и составила 40,5 млрд иен ($287,2 млн).

Глобальная Dentsu Group также объявила о подписании соглашения о передаче российских активов локальным партнёрам — Олегу Полякову и Кириллу Матвееву. Условия сделки не комментируются. По оценкам группы, при условии, что продажа получит одобрение российских регулирующих органов, общий убыток от передачи активов составит примерно 37 млрд иен ($265,7 млн), учитывая, что продажа будет завершена в течение 2022 финансового года, а предполагаемый обменный курс составит 160,57 иены за фунт стерлингов.



«По нашим оценкам, продажа права собственности приведёт к дополнительным расходам, а общий эффект составит приблизительно 36,5 млрд иен по уставному операционному доходу и примерно 37 млрд иен по уставной чистой прибыли, приходящейся на владельцев материнской компании», — говорится в отчёте. При этом ожидается, что возможные дополнительные расходы, связанные с завершением продажи, будут неденежными, связанными с пересчётом курсовых разниц.

В течение первых девяти месяцев 2022 финансового года Dentsu Group уже зафиксировала частичный убыток в размере примерно 16,4 млрд иен по уставному операционному доходу и примерно 16,9 млрд иен по уставной чистой прибыли, приходящейся на владельцев материнской компании. По итогам первого квартала Dentsu Group оценивала уход из России в 14,2 млрд японских иен, позже в группе ожидали «дополнительных расходов», связанных с передачей российских активов.

В опубликованной отчётности Dentsu Group также заявила о создании единой управленческой команды One dentsu, формирование которой аноносировала в сентябре этого года.

Группа не изменила свой прогноз по органическому росту на 2022 финансовый год. В компании ожидают, что показатель составит 4−5%. При этом рентабельность ожидается на уровне 18% без учёта России.