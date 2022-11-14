Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Digital-агентство ZAMEDIA
KIT SOLER
Осьминожка

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.11.2022 в 10:55

Dentsu Group локализовала бизнес в России

Сделка завершится после получения необходимых одобрений регуляторов

1

Глобальная dentsu Group официально заявила о подписании соглашения о передаче российских активов локальным партнёрам — Олегу Полякову и Кириллу Матвееву. Условия сделки не комментируются. Об изменениях компания сообщила на своём сайте, также о подписании соглашения сообщили Sostav в Okkam (бывшая dentsu Russia).

Локализация российского бизнеса группы произойдёт после получения необходимых одобрений, требуемых законодательством РФ и Республики Казахстан, в том числе Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиции в Российской Федерации. Получение этих разрешений ожидается в первом квартале 2023 года.

В сентябре коммуникационная группа dentsu Russia объявила о ребрендинге со сменой названия — сейчас она продолжает работу под брендом Okkam. Юридическая смена названия произойдет после финализации договорённостей с глобальным офисом dentsu. Кроме того, до конца 2022 года нейминг обновится у ряда агентств, входящих в группу.

Мария Полищук
Dentsu Group OKKAM (ex-dentsu Russia)
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Агентства
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.