Dentsu Group локализовала бизнес в России

Глобальная dentsu Group официально заявила о подписании соглашения о передаче российских активов локальным партнёрам — Олегу Полякову и Кириллу Матвееву. Условия сделки не комментируются. Об изменениях компания сообщила на своём сайте, также о подписании соглашения сообщили Sostav в Okkam (бывшая dentsu Russia).

Локализация российского бизнеса группы произойдёт после получения необходимых одобрений, требуемых законодательством РФ и Республики Казахстан, в том числе Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиции в Российской Федерации. Получение этих разрешений ожидается в первом квартале 2023 года.

В сентябре коммуникационная группа dentsu Russia объявила о ребрендинге со сменой названия — сейчас она продолжает работу под брендом Okkam. Юридическая смена названия произойдет после финализации договорённостей с глобальным офисом dentsu. Кроме того, до конца 2022 года нейминг обновится у ряда агентств, входящих в группу.