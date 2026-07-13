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13.07.2026 в 18:05

«Делай старт, делай бизнес»: Клава Кока записала трек для рекламной кампании «Точка Банка»

Певица показала, как легко запустить свое дело

«Точка Банк» запустил рекламную кампанию, лицом которой стала певица Клава Кока. Она записала трек для проекта, ее напарником в ролике стал маскот банка — утконос. Креативную концепцию кампании разработало рекламное агентство «Восход».

Ролик снят в эстетике фиолетового неона, действие разворачивается ночью. По сюжету Клава Кока и утконос сидят в Toyota Supra A80, знакомой поклонникам по ранним частям «Форсажа». Вместе герои переключают коробку передач в положение В (Бизнес). В этот момент на панели загорается «ИП зарегистрировано, счет открыт, бухгалтерия подключена». Машина набирает скорость и срывается в дрифт. Следы от шин на асфальте складываются в цифру «0» — это отсылка к бесплатному обслуживанию в банке.

Главная мысль рекламной кампании: начать свое дело не страшно, когда можно заранее разобраться в бизнес-процессах с экспертами. Утконос в ролике играет роль такого помощника: он придает Клаве Коке уверенность, что все получится, и вместе они проходят сложный поворот.

В декабре прошлого года Клава Кока начала путь в качестве независимого артиста. Ее личная история стала созвучна идее кампании — не бояться перемен, взять ответственность за собственные цели и решиться сделать первый шаг в нужный момент.

Клава Кока, певица:

В моей карьере постоянно появляются новые проекты, и я понимаю, что значит сомневаться на старте. Я сама предприниматель — у меня есть свой бизнес, контракты и команда, которую веду за собой. Буквально каждый день принимаю важные решения и понимаю, какая это ответственность. В проекте с «Точка Банком» мне очень хотелось вдохновить других идти не бояться своих целей. Когда есть на кого опереться, можно отпустить стресс и ощутить настоящий кайф от своего дела. Вместо знаков вопроса есть «Точка»!

Саундтреком к кампании стала композиция, записанная Клавой Кокой для «Точка Банка». Трек развивается от тревожного вступления к энергичному припеву, отражая развитие любого предпринимателя: от волнения в начале «а вдруг не получится?» до эйфории в процессе «я это сделал!».

Татьяна Корнаущенко, маркетинг-стратег проекта в «Точка Банке»:

Открытие бизнеса начинается с решения. И именно сейчас, когда вокруг много неопределенности, как никогда нужны уверенность и решимость. Всегда будут личные и внешние факторы, которые могут останавливать. Но если на них оглядываться и ждать идеального момента, можно так и не сделать первый шаг. Когда выбираешь надежного партнера для бизнеса, первые трудности проходятся быстрее, и дальше остается сосредоточиться на главном — деле, которое заряжает. Мы остаемся рядом и поддержим на каждом этапе.

Рекламная кампания стартовала на телевидении, радио, в наружной рекламе и диджитал-каналах.

Состав творческой группы

«Точка Банк»:

Директор по маркетингу: Софья Масленникова
Арт-директор: Дарья Захаркина
Дизайн: Валерия Киселева
Лидер команды продвижения: Елена Черкашина
Лидер привлечения продукта: Ксения Ошомкова
Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко
Бренд-менеджеры: Соня Панасенко, Александра Малых
Исполнительный продюсер: Мария Казакевич
Бренд-редактор: Александра Аксентьева

Креативное агентство: Восход
Продакшен: Daddy’s Film
Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров
Оператор-постановщик: Владимир Ушаков
Продюсер: Арина Алексанина
Ассистент продюсера: Александр Ивкович
Художник-постановщик: Денис Егоров
Второй режиссер: Франклин О’Коннор
Гафер: Антон Агеев
Моушн-контроль: Аркадий Дроздов

Фотограф: Леонид Сорокин
Художник по костюму: Лада Высокова
Ассистент художника по костюму: Дарья Рыжова
Художник по гриму: Ксения Турчанинова
Стилист по волосам: Анастасия Логунова

Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Постпродакшен-продюсер: Александр Шомоди
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Звукорежиссер: Иван Никандров
Колорист: Тимофей Голобородько
Технический монтаж: Роман Погосян

CG: Touch
Руководитель студии: Алиса Ярославская
Арт-директор: Антон Кравчук
CG продюсер: Арсений Сегель
AI artist: Сергей Ярославский, Станислав Мартынов
3D: Мария Тюлина, Николай Лифенко, Рома Кузнецов
Композеры: Михаил Гаврыш, Сергей Дивид, Виталий Семенов, Виктор Хрупкин
Матчмув: Матчмув машины, Темур Зейналов
Ротоскоп: Шохрух Сафаров

Реклама Клава Кока Точка банк
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