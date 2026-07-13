«Делай старт, делай бизнес»: Клава Кока записала трек для рекламной кампании «Точка Банка»

«Точка Банк» запустил рекламную кампанию, лицом которой стала певица Клава Кока. Она записала трек для проекта, ее напарником в ролике стал маскот банка — утконос. Креативную концепцию кампании разработало рекламное агентство «Восход».
Ролик снят в эстетике фиолетового неона, действие разворачивается ночью. По сюжету Клава Кока и утконос сидят в Toyota Supra A80, знакомой поклонникам по ранним частям «Форсажа». Вместе герои переключают коробку передач в положение В (Бизнес). В этот момент на панели загорается «ИП зарегистрировано, счет открыт, бухгалтерия подключена». Машина набирает скорость и срывается в дрифт. Следы от шин на асфальте складываются в цифру «0» — это отсылка к бесплатному обслуживанию в банке.
Главная мысль рекламной кампании: начать свое дело не страшно, когда можно заранее разобраться в бизнес-процессах с экспертами. Утконос в ролике играет роль такого помощника: он придает Клаве Коке уверенность, что все получится, и вместе они проходят сложный поворот.
В декабре прошлого года Клава Кока начала путь в качестве независимого артиста. Ее личная история стала созвучна идее кампании — не бояться перемен, взять ответственность за собственные цели и решиться сделать первый шаг в нужный момент.
Клава Кока, певица:
В моей карьере постоянно появляются новые проекты, и я понимаю, что значит сомневаться на старте. Я сама предприниматель — у меня есть свой бизнес, контракты и команда, которую веду за собой. Буквально каждый день принимаю важные решения и понимаю, какая это ответственность. В проекте с «Точка Банком» мне очень хотелось вдохновить других идти не бояться своих целей. Когда есть на кого опереться, можно отпустить стресс и ощутить настоящий кайф от своего дела. Вместо знаков вопроса есть «Точка»!
Саундтреком к кампании стала композиция, записанная Клавой Кокой для «Точка Банка». Трек развивается от тревожного вступления к энергичному припеву, отражая развитие любого предпринимателя: от волнения в начале «а вдруг не получится?» до эйфории в процессе «я это сделал!».
Татьяна Корнаущенко, маркетинг-стратег проекта в «Точка Банке»:
Открытие бизнеса начинается с решения. И именно сейчас, когда вокруг много неопределенности, как никогда нужны уверенность и решимость. Всегда будут личные и внешние факторы, которые могут останавливать. Но если на них оглядываться и ждать идеального момента, можно так и не сделать первый шаг. Когда выбираешь надежного партнера для бизнеса, первые трудности проходятся быстрее, и дальше остается сосредоточиться на главном — деле, которое заряжает. Мы остаемся рядом и поддержим на каждом этапе.
Рекламная кампания стартовала на телевидении, радио, в наружной рекламе и диджитал-каналах.
Состав творческой группы
«Точка Банк»:
Директор по маркетингу: Софья Масленникова
Арт-директор: Дарья Захаркина
Дизайн: Валерия Киселева
Лидер команды продвижения: Елена Черкашина
Лидер привлечения продукта: Ксения Ошомкова
Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко
Бренд-менеджеры: Соня Панасенко, Александра Малых
Исполнительный продюсер: Мария Казакевич
Бренд-редактор: Александра Аксентьева
Креативное агентство: Восход
Продакшен: Daddy’s Film
Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина
Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров
Оператор-постановщик: Владимир Ушаков
Продюсер: Арина Алексанина
Ассистент продюсера: Александр Ивкович
Художник-постановщик: Денис Егоров
Второй режиссер: Франклин О’Коннор
Гафер: Антон Агеев
Моушн-контроль: Аркадий Дроздов
Фотограф: Леонид Сорокин
Художник по костюму: Лада Высокова
Ассистент художника по костюму: Дарья Рыжова
Художник по гриму: Ксения Турчанинова
Стилист по волосам: Анастасия Логунова
Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов
Постпродакшен-продюсер: Александр Шомоди
Режиссер монтажа: Айк Варданян
Звукорежиссер: Иван Никандров
Колорист: Тимофей Голобородько
Технический монтаж: Роман Погосян
CG: Touch
Руководитель студии: Алиса Ярославская
Арт-директор: Антон Кравчук
CG продюсер: Арсений Сегель
AI artist: Сергей Ярославский, Станислав Мартынов
3D: Мария Тюлина, Николай Лифенко, Рома Кузнецов
Композеры: Михаил Гаврыш, Сергей Дивид, Виталий Семенов, Виктор Хрупкин
Матчмув: Матчмув машины, Темур Зейналов
Ротоскоп: Шохрух Сафаров