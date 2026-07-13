«Делай старт, делай бизнес»: Клава Кока записала трек для рекламной кампании «Точка Банка»

«Точка Банк» запустил рекламную кампанию, лицом которой стала певица Клава Кока. Она записала трек для проекта, ее напарником в ролике стал маскот банка — утконос. Креативную концепцию кампании разработало рекламное агентство «Восход».

Ролик снят в эстетике фиолетового неона, действие разворачивается ночью. По сюжету Клава Кока и утконос сидят в Toyota Supra A80, знакомой поклонникам по ранним частям «Форсажа». Вместе герои переключают коробку передач в положение В (Бизнес). В этот момент на панели загорается «ИП зарегистрировано, счет открыт, бухгалтерия подключена». Машина набирает скорость и срывается в дрифт. Следы от шин на асфальте складываются в цифру «0» — это отсылка к бесплатному обслуживанию в банке.

Главная мысль рекламной кампании: начать свое дело не страшно, когда можно заранее разобраться в бизнес-процессах с экспертами. Утконос в ролике играет роль такого помощника: он придает Клаве Коке уверенность, что все получится, и вместе они проходят сложный поворот.

В декабре прошлого года Клава Кока начала путь в качестве независимого артиста. Ее личная история стала созвучна идее кампании — не бояться перемен, взять ответственность за собственные цели и решиться сделать первый шаг в нужный момент.

Клава Кока, певица: В моей карьере постоянно появляются новые проекты, и я понимаю, что значит сомневаться на старте. Я сама предприниматель — у меня есть свой бизнес, контракты и команда, которую веду за собой. Буквально каждый день принимаю важные решения и понимаю, какая это ответственность. В проекте с «Точка Банком» мне очень хотелось вдохновить других идти не бояться своих целей. Когда есть на кого опереться, можно отпустить стресс и ощутить настоящий кайф от своего дела. Вместо знаков вопроса есть «Точка»!

Саундтреком к кампании стала композиция, записанная Клавой Кокой для «Точка Банка». Трек развивается от тревожного вступления к энергичному припеву, отражая развитие любого предпринимателя: от волнения в начале «а вдруг не получится?» до эйфории в процессе «я это сделал!».

Татьяна Корнаущенко, маркетинг-стратег проекта в «Точка Банке»: Открытие бизнеса начинается с решения. И именно сейчас, когда вокруг много неопределенности, как никогда нужны уверенность и решимость. Всегда будут личные и внешние факторы, которые могут останавливать. Но если на них оглядываться и ждать идеального момента, можно так и не сделать первый шаг. Когда выбираешь надежного партнера для бизнеса, первые трудности проходятся быстрее, и дальше остается сосредоточиться на главном — деле, которое заряжает. Мы остаемся рядом и поддержим на каждом этапе.

Рекламная кампания стартовала на телевидении, радио, в наружной рекламе и диджитал-каналах.

Состав творческой группы

«Точка Банк»:

Директор по маркетингу: Софья Масленникова

Арт-директор: Дарья Захаркина

Дизайн: Валерия Киселева

Лидер команды продвижения: Елена Черкашина

Лидер привлечения продукта: Ксения Ошомкова

Бриф и стратег проекта: Татьяна Корнаущенко

Бренд-менеджеры: Соня Панасенко, Александра Малых

Исполнительный продюсер: Мария Казакевич

Бренд-редактор: Александра Аксентьева

Креативное агентство: Восход

Продакшен: Daddy’s Film

Генеральные продюсеры: Егор Соломатин, Таня Соломатина

Режиссер-постановщик: Вильсур Закиров

Оператор-постановщик: Владимир Ушаков

Продюсер: Арина Алексанина

Ассистент продюсера: Александр Ивкович

Художник-постановщик: Денис Егоров

Второй режиссер: Франклин О’Коннор

Гафер: Антон Агеев

Моушн-контроль: Аркадий Дроздов

Фотограф: Леонид Сорокин

Художник по костюму: Лада Высокова

Ассистент художника по костюму: Дарья Рыжова

Художник по гриму: Ксения Турчанинова

Стилист по волосам: Анастасия Логунова

Директора съемочной группы: Дмитрий Димчевский, Михаил Гоглов

Постпродакшен-продюсер: Александр Шомоди

Режиссер монтажа: Айк Варданян

Звукорежиссер: Иван Никандров

Колорист: Тимофей Голобородько

Технический монтаж: Роман Погосян

CG: Touch

Руководитель студии: Алиса Ярославская

Арт-директор: Антон Кравчук

CG продюсер: Арсений Сегель

AI artist: Сергей Ярославский, Станислав Мартынов

3D: Мария Тюлина, Николай Лифенко, Рома Кузнецов

Композеры: Михаил Гаврыш, Сергей Дивид, Виталий Семенов, Виктор Хрупкин

Матчмув: Матчмув машины, Темур Зейналов

Ротоскоп: Шохрух Сафаров