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18+
03.12.2024 в 17:30

Deasign и Bravolli запустили проект сенсорной кулинарии

Как задействовать все органы чувств и изобрести новые блюда

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Bravolli — бренд кулинарных ингредиентов, позиционирующийся для людей, которые любят готовить и не боятся экспериментов. Чтобы подчеркнуть эту философию, агентство Deasign Russia запустило спецпроект «Сенсорная кухня Bravolli», который усиливает позиционирование бренда в диджитал-пространстве. В нем можно попробовать на вкус теплое свекольное мороженое или почувствовать аромат ванили и ягод из съедобного диффузора. Подробностями гастрономических экспериментов команда проекта поделилась с редакцией Sostav.

А теперь обо всём по порядку

В основе проекта была заложена идея сенсорной кулинарии. Это авангардное направление, зародившееся несколько лет назад. Его автор — датский шеф Ронни Эмборг, автор книги The Wizard’s Cookbook. Через свои блюда он рассказывает истории и воздействует на все чувства человека — зрение, осязание, вкус, слух и обоняние. Чтобы лучше понять этот подход, наши креаторы даже сходили в петербургский ресторан, который готовит в этой стилистике.

Вместе с бренд-шефом Bravolli Владимиром Солнышковым разработали меню из пяти сенсорных блюд и провели фотосессию. Каждое блюдо делает акцент на взаимодействии с одним из органов чувств:

Крем-суп «Конферансье» из нута и батата
Блюдо, острое на язык в прямом и переносном смысле.

Хрустящий мост над супом из кукурузной поленты
Усиляем вкусовые ощущения, воздействуя на слух с помощью хруста.

Свекольное эскимо с топпингом из булгура и креветок
Сочетанием ассоциаций с мороженым и теплой текстурой воздействует на осязание.

Формовой кускус с цветной капустой на томатном соусе
Обманчивым на взгляд сочетанием вкусов воздействует на зрение.

Пудинг-диффузор из рисовой поленты с ванилью и ягодами
Необычная, но простая в реализации подача в виде диффузора намекает на обоняние.

Также в проект был приглашен шеф-блогер Василий Емельяненко — он хорошо известен среди гурманов и ценителей кулинарии, которые являются ядром целевой аудитории Bravolli. Вместе с ним был снят большой выпуск с рецептами, чтобы их было интереснее и легче изучать.

Ключевое изображение кампании сделано нейросетями. Чтобы передать всю атмосферу проекта, недостаточно было фотографий блюд, хотелось чего-то большего.

Deasign и Bravolli запустили проект сенсорной кулинарии Deasign и Bravolli запустили проект сенсорной кулинарии Deasign и Bravolli запустили проект сенсорной кулинарии Deasign и Bravolli запустили проект сенсорной кулинарии

Для продвижения были задействованы медийная реклама, инфлюенс-маркетинг, социальные сети, а центром рекламной кампании стал промолендинг с короткими видеорецептами и активностью в сообществе бренда «ВКонтакте».

Кирилл Несин, руководитель по работе с клиентами Deasign:

Изначально слоган проекта звучал так: «Bravolli — авангард на вашей кухне», но в процессе подготовки это стало ключевой идеей, а не просто тактической кампанией. Поэтому было решено упростить сообщение спецпроекта до «Приготовь блюдо сенсорной кухни с Bravolli», а первый вариант «повысили» до статуса brand essence.

Виктория Дорошенко, руководитель маркетинговых коммуникаций Bravolli:

Нам важно было показать премиальность и эталонность ингредиентов, поддержать кулинарных энтузиастов в их смелости, сделать что-то новое. Коллаборация нашего бренд-шефа и Василия Емельяненко под арт-руководством агентства Deasign делают проект охватным и вовлекающим.

Команда проекта

Deasign (агентство)

Креативный директор: Яков Ионычев
Креатор: Александр Огуречников
Арт-директор: Кирилл Кольченко
Дизайнер: Ксения Шаповалова
Руководитель по работе с клиентами: Кирилл Несин
Исполнительный продюсер: Мария Шаповалова
Инфлюенс-менеджер: Анна Ракитина
Медиа-директор: Мария Мотовилова

Bravolli (клиент)

Директор по маркетингу: Татьяна Широкова
Руководитель маркетинговых коммуникаций: Виктория Дорошенко
Менеджер по коммуникациям: Сергеева Екатерина
Менеджер по коммуникациям: Дурицкая Екатерина
Менеджер по продукту: Лыщик Виктория

Deasign Russia Bravolli
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