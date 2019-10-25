Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
25.10.2019 в 15:00

Недетские возможности: DDVB обновило бренд «Кидзания»

Ключевой акцент — профориентация в игровой форме

2

«Кидзания» — это игровой парк, в котором все выглядит и функционирует по аналогии с настоящим государством. У этой «страны» есть своя история, декларация независимости и даже гимн. На рынке детского досуга вместе с «Кидзанией» существует еще несколько детских парков. Их образы и визуальный стиль нечетко дифференцированы, поэтому родители, выбирая игровое пространство для детей, почти не видят разницы между конкурирующими площадками.

Для создания узнаваемого имиджа «Кидзании», способного выделить парк на конкурентном фоне, было принято решение разработать новое позиционирование бренда и транслировать его через яркую и эмоциональную систему визуальной идентификации.

Агентство DDVB представило «Кидзанию» как «уникальную страну, раскрывающую таланты каждого ребенка». Слоган сформулировали следующим образом: «Кидзания — страна недетских возможностей».

В основу идеи визуальной идентификации легла конструкция детской книжки-раскладушки. Она позволяет ребёнку не только рассматривать и читать книгу, но и играть с ней, раскладывать ее, открывая что-то новое и неожиданное на каждой странице.

Как и в случае с книжкой, с каждым новым посещением парка «Кидзания» ребенок открывает для себя и в себе что-то новое, развивается и раскрывает таланты, пробуя разные профессии и примеряя на себя разные роли — от курьера и кассира в магазине до рок-музыканта или пилота самолета.

Для того, чтобы показать, что дети в «Кидзании» не просто наряжаются в разные костюмы и весело проводят время, а действительно увлечены интересными профессиями, была снята серия псевдорепортажных фотографий — всего более 20 сюжетов.

DDVB Кидзания
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.