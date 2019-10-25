Недетские возможности: DDVB обновило бренд «Кидзания»

«Кидзания» — это игровой парк, в котором все выглядит и функционирует по аналогии с настоящим государством. У этой «страны» есть своя история, декларация независимости и даже гимн. На рынке детского досуга вместе с «Кидзанией» существует еще несколько детских парков. Их образы и визуальный стиль нечетко дифференцированы, поэтому родители, выбирая игровое пространство для детей, почти не видят разницы между конкурирующими площадками.

Для создания узнаваемого имиджа «Кидзании», способного выделить парк на конкурентном фоне, было принято решение разработать новое позиционирование бренда и транслировать его через яркую и эмоциональную систему визуальной идентификации.

Агентство DDVB представило «Кидзанию» как «уникальную страну, раскрывающую таланты каждого ребенка». Слоган сформулировали следующим образом: «Кидзания — страна недетских возможностей».

В основу идеи визуальной идентификации легла конструкция детской книжки-раскладушки. Она позволяет ребёнку не только рассматривать и читать книгу, но и играть с ней, раскладывать ее, открывая что-то новое и неожиданное на каждой странице.

Как и в случае с книжкой, с каждым новым посещением парка «Кидзания» ребенок открывает для себя и в себе что-то новое, развивается и раскрывает таланты, пробуя разные профессии и примеряя на себя разные роли — от курьера и кассира в магазине до рок-музыканта или пилота самолета.

Для того, чтобы показать, что дети в «Кидзании» не просто наряжаются в разные костюмы и весело проводят время, а действительно увлечены интересными профессиями, была снята серия псевдорепортажных фотографий — всего более 20 сюжетов.