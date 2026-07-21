Данила Константинов стал директором стримингового сервиса «КИОН Музыка»

Данила Константинов назначен директором стримингового сервиса «КИОН Музыка» в кластере «КИОН». Он будет отвечать за развитие бизнеса, рост аудитории, совершенствование пользовательского опыта и запуск новых форматов взаимодействия с артистами и слушателями. Об этом Sostav сообщили в «КИОН».

Одной из ключевых задач нового руководителя станет внедрение новых подходов к развитию сервиса, включая использование технологий искусственного интеллекта для повышения ценности продукта и улучшения пользовательского опыта. Данила Константинов имеет более 10 лет опыта работы с международными цифровыми сервисами, ориентированными на многомиллионную аудиторию.

До перехода в «КИОН Музыку» Константинов руководил проектами по привлечению и удержанию водителей в сервисе Yango, а также развитием сети международных колл-центров. Среди его ключевых проектов — внедрение AI-агентов в процессы управления водительскими операциями компании.

Ранее Константинов занимался развитием бизнеса HeadHunter в России и странах СНГ, где отвечал за работу с сегментом малого и среднего бизнеса, региональную стратегию и сопровождение M&A-сделок. До этого он возглавлял развитие InDrive в Южной Азии, обеспечив выход сервиса на рынки Индии и Бангладеша, укрепление позиций в Пакистане и Непале, а также рост бизнеса и аудитории. Во время работы в InDrive Константинов вошел в рейтинг Forbes «30 до 30».

В разные годы Константинов также развивал B2B-направление международной компании Essity в России и СНГ, а профессиональную карьеру начал в МТС, работая с крупнейшими корпоративными клиентами.

Данила Константинов, директор стримингового сервиса «КИОН Музыка»: Это сильный профессиональный вызов: искать новые точки роста, развивать продукт и делать так, чтобы сервис выбирали снова и снова. Опыт, который я получил в международных диджитал-сервисах, я рассчитываю применить в «КИОН Музыке», чтобы вместе с командой вывести сервис на новый этап развития.

Кирилл Тренин, генеральный директор кластера «КИОН»: Опыт Данилы объединяет стратегию, развитие международных диджитал-продуктов и масштабирование бизнеса на высококонкурентных рынках. Эта экспертиза поможет «КИОН Музыке» укрепить позиции на рынке и предложить пользователям новые сценарии взаимодействия с сервисом.

Ранее Алексей Иванов ушел с поста гендиректора контентного кластера «КИОН». Его место занял генеральный директор «МТС Трэвел» Кирилл Тренин.