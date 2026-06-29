Алексей Иванов уходит с поста гендиректора контентного кластера «Кион»

Генеральный директор контентного кластера «Кион» Алексей Иванов покидает должность. Как утверждают источники Sostav, его место займет генеральный директор «МТС Трэвел» Кирилл Тренин. При этом собеседники не смогли уточнить, идет ли речь об уходе Иванова из группы МТС или о его переходе на другую руководящую позицию внутри компании. В пресс-службе «ON Медиа» подтвердили, что Кирилл Тренин станет генеральным директором кластера «Кион» с 1 июля. Также в компании уточнили, что Алексей Иванов «переходит на другую должность в периметре группы». На какую именно позицию, в «ON Медиа» сообщат отдельно.

С 2019 года Алексей Иванов занимал должность операционного директора ООО «МТС Медиа» (в 2024-м компания была переименована в ООО «Кион»), которое управляло онлайн-кинотеатром Kion (ныне — «Кион»), а в январе 2023-го он стал гендиректором компании, сменив Игоря Мишина.

В феврале 2024 года МТС учредило новое юрлицо под названием ООО «МТС Медиа» с уставным капиталом в 50 млн рублей. Тогда гендиректором компании была назначена Елена Бальмонт, позже этот пост заняла Софья Митрофанова. В апреле 2024 года группа сообщила об объединении своих медиаактивов в единую вертикаль, а новое ООО «МТС медиа» стало ее управляющей компанией.

В апреле 2025 года МТС объединила онлайн-кинотеатр «Кион», книжный сервис «Кион Строки» и «Кион Музыку» в контентный кластер «Кион», который возглавил Алексей Иванов. Тогда в компании говорили о создании единой развлекательной экосистемы и усилении синергии между сервисами. В ноябре того же года «МТС Медиа» объявила о ребрендинге и сменила название на «ON Медиа».

Алексей Иванов работает в МТС с 2005 года. В середине 2015 года он был назначен гендиректором подразделения «Спутниковое ТВ МТС». Параллельно с этим с 2019 года топ-менеджер занимал должность операционного директора «МТС Медиа».

Софья Митрофанова, генеральный директор «ON Медиа»: Хочу поблагодарить Алексея Иванова за его вклад в рост и развитие «Кион». В этой точке развития компании мы хотим задействовать потенциал Алексея для развития бизнеса на стратегическом уровне. Кирилл Тренин с его фокусом на технический и управленческий контур примет управление кластером «Кион».

Алексей Иванов: Ежедневно 3 млн подписчиков пользуются сервисами кластера «Кион» (онлайн-кинотеатр, книжный сервис и музыкальный стриминг). Это стало результатом слаженной работы команды, которой я очень благодарен и ценю. За пять лет нам удалось построить эффективно работающий бизнес, который готов для дальнейшего масштабирования.

В последние годы, руководя контентным кластером «Кион», Алексей координировал контентные, маркетинговые и технологические процессы всех трех сервисов — онлайн-кинотеатра, книжного и музыкального сервисов.

Алексей Иванов окончил программу Executive MBA в Московской школе управления «Сколково». Он имеет степень кандидата экономических наук.