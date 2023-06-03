Ошибки в управлении проектами и сборе заявок: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как оформить нативную рекламу, повысить конверсию и грамотно управлять проектами.

Как повысить конверсию

К прибыли ведёт длинная воронка взаимодействия с клиентами. От конверсии на каждом из её этапов зависит, сколько бизнес заработает. Обработка входящих заявок — этап, на котором потенциальные клиенты уже заинтересованы товаром или услугой и готовы коммуницировать. В Kit Soler Performance рассказали, как не потерять клиентов на этой стадии.

Как оформить нативную рекламу

Несмотря на рост популярности нативной рекламы, многие рекламодатели по-прежнему не знают, как правильно использовать этот инструмент. Зачастую они применяют классический подход прямой рекламы, навязывая пользователям касание с брендом, что противоречит основной ценности нативной рекламы — транслирование пользы продукта или услуги. В чём же ключевые особенности каждого подхода? В Adwile разобрали их по нескольким критериям.

Как управлять проектами

Бывает, что проджект-менеджер постоянно задерживается на работе и страдает от того, что количество задач при этом растёт в геометрической прогрессии, а сроки проектов постоянно приходится сдвигать. В Creonit перечислили четыре ошибки, приводящие к таким последствиям, разобрали, откуда они берутся и как их не допускать.

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