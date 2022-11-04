Сила УТП и новая популярность печатной прессы: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как сделать уникальное торговое предложение, создать воронку продаж и выстроить коммуникацию с клиентами в метавселенной.

Как метавселенные повлияют на PR и коммуникации

Метавселенные в перспективе могут предложить уникальные возможности для взаимодействия со СМИ и аудиторией брендов. Появится ли в виртуальной реальности аналог печатной прессы? Будут ли пресс-конференции проводиться в метавселенных и как цифровизация изменит набор PR-инструментов? В WB Communications делают попытку спрогнозировать, какие преимущества в продвижении товаров и услуг может дать виртуальное пространство.

Как построить воронку продаж

Бывает, что рекламу автомобиля видят тысячи зрителей, а на покупку решаются единицы. Воронка продаж описывает путь клиента от знакомства с товаром или услугой до оплаты заказа. В Altcraft Platform рассказывают об этой концепции и помогают определить, какой тип воронки продаж подходит для разных компаний: классическая схема из пяти шагов, модель AIDA, методику СПИН и другой вариант.

Как сделать сильное УТП

Нужно ли разрабатывать уникальное торговое предложение для Apple? В Aff1.ru рассуждают, что заставляет покупать смартфоны «яблочной» корпорации, как бренду выделиться среди конкурентов и приводят семь ярких примеров УТП.

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