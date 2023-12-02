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02.12.2023 в 10:00

Короли драмы и игра под названием «Распродажи»: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты о сторителлинге, продвижении бренда и осенних распродажах

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, как сторителлинг поможет раскрыть душу бренда, какие ошибки самые частые при продвижении бизнеса и что поможет продавцам на маркетплейсе увеличить свою прибыль.

Становимся королями драммы

Все в этом мире один большой сторителлинг, ведь в историю можно превратить абсолютно все: от соцсетей пищевой соды до рекламы виски в юмористическом YouTube-шоу. Истории близки людям, с ними человеку проще воспринимать информацию. Поэтому если нужно установить с брендом эмоциональную связь, раскрыть его сердце и душу, то эффективнее всего воспользоваться сторителлингом. Команда ICU рассказала, на что обратить внимание и стать королями драмы.

Взлетаем и не падаем

С начала года в России создано более 200 тыс. новых юридических лиц. Сколько из них смогут «взлететь» и удержаться на рынке? Исследования утверждают: порядка 90% новичков закрываются в первый год. Причин множество, и ошибки в продвижении занимают не последнее место. Директор Восхода по стратегии Дмитрий Доник рассказал о главных маркетинговых упущениях на старте бизнеса.

Побеждаем в игре «Онлайн-распродажи»

Сезоны осенних распродаж — это игра, в которую играют как продавцы, так и покупатели. При этом с каждым годом это больше становится онлайн-игрой, определяющая роль в которой — у крупнейших маркетплейсов. И ключ к успеху здесь — холодный расчет! Константин Канивец, СЕО Точка Маркетплейсы, выделил топ-6 трендов и тенденций осенних распродаж в 2023 году, которые помогут продавцам на маркетплейсе увеличить свою прибыль и укрепить конкурентное преимущество на рынке.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

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