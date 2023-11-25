«Пограничники» без погон и мальчик Жан: дайджест материалов недели на SBlogs

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, возможно ли создавать дизайн и нейминг параллельно, как увеличить продажи бизнес-подарков в B2B сегменте и зачем разбираться в теории поколений.

Мальчик Жан и параллельный нейминг

Обычно в проектах есть два похода к созданию дизайна и нейминга: классический — разрабатывается платформа, формулируется миссия и идея, создается нейминг и только потом дизайн, и концептуальный — заполняется бриф, формируется стратегия, а нейминг и дизайн происходят параллельно. Создается единая концепция, отражающая замысел. Второй подход несет в себе много опасностей. Какие у него есть преимущества, поделилась опытом Светлана Майбродская.

Мерч для B2B

Агентство Arnika gifts обратилась в Panda Ads, чтобы увеличить количество заявок на изготовление бизнес-подарков для B2B-клиентов. В целевую аудиторию входили HR-специалисты, маркетологи, менеджеры и директора. При этом, клиенты должны были соответствовать критериям: юридическое лицо, РФ и СНГ, есть логотип и брендбук, штат от 50 сотрудников. Команда Panda Ads рассказала, как удалось поднять показатели целевых обращений.

Если ЦА — «пограничники» (не те, что в погонах)

Сегодня X, Y, Z — это не просто буквы английского алфавита и даже не название осей в системе координат — так называют нас, наших родителей, братьев/сестер и детей. Стратеги и маркетологи, которые активно используют теорию поколений при разработке коммуникаций и настройке рекламных кампаний, исходят из следующей позиции: у каждого поколения — свои ценности, предпочтения и особенности поведения, а, значит, и коммуникация для каждого из них должна быть своя. ICU рассказали, как работать с ЦА, которая относится к поколению «пограничников».

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