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11.11.2023 в 10:00

«Калинка-малинка» на новый лад и корпоративная почта: дайджест материалов недели на SBlogs

В подборку вошли тексты об удалённой работе, проекте ко Дню народного единства и бесплатной корпоративной почте

Sostav представляет свежий дайджест материалов блог-платформы SBlogs. Читайте в еженедельной подборке о том, зачем переводить сотрудников на удалёнку, зачем осовременивать звучание известных мелодий народов России и как привязать корпоративную почту к Google-аккаунту за пять минут.

Статья только для тех, кто сидит в офисе (но не точно)

Пока Цукерберг и другие крупнейшие работодатели пытаются затащить сотрудников в офис хотя бы на 3 дня из 5, а агентстве «СоцМедиаМаркетинг» не спешат возвращаться к консервативным допандемийным стандартам. Сейчас на долю новичков в компании приходится 80% удалёнщиков. HR-директор компании Юлия Юрченко рассказала о плюсах и минусах сотрудничества с удаленщиками.

«Калинка-малинка» на новый лад

Народы России имеют богатое музыкальное наследие, но для молодого поколения такая музыка не представляет интереса — она не попадает в топы и тренды. «Сбер» решил возродить интерес к музыке разных национальностей, чтобы её захотели слушать в разных уголках нашей страны и передать будущим поколениям россиян. Ко Дню народного единства «Сбер» создал проект «Звуки России» — команда проекта рассказала об его реализации.

Корпоративная почта по-быстрому

Платить за корпоративную почту могут себе позволить далеко не все компании, однако отправленное письмо с адреса [email protected] создаёт впечатление не слаженного бизнеса с сотней сотрудников, а маленькой конторки из двух разработчиков и Зины — бухгалтера на аутсорсе. Максим Павлов из KTS разобрался, как положить этому конец.

Каждую неделю редакция Sostav отбирает лучшие материалы бизнес-блогов, чтобы вдохновить вас на новые идеи. Читайте, оставляйте комментарии и делитесь инсайтами на страницах SBlogs.

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