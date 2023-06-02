Цветовые шумы и размытие: в Redkeds создали айдентику для Cosmoscow

В Redkeds создали айдентику для 11-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Фирменный стиль построен на исчезновении типографики, цветовых шумах, размытии и философском вопросе: искусство вечно, но исчезнет ли оно? Идея такого стиля принадлежит худоднику Артёму Филатову — каждый год ярмарка выбирает художника-победителя, чьи работы ложатся в основу фирменной айдентики нового сезона. Арт-директором проекта выступил Свят Вишняков, креатор Redkeds charisma.

Cosmoscow — одна из главных арт-ярмарок российского рынка, формирующих сообщество коллекционеров и создающих сильное комьюнити вокруг современного искусства. Художник 2023 года — Артём Филатов — автор объектов, инсталляций и кураторских проектов, построенных на взаимодействии с нижегородской историей и культурным ландшафтом. Исследуя творчество Филатова, креаторы Redkeds ухватились за одну из последних работ «Все исчезнет» (2022), нарисованную с помощью «зеленки». Благодаря ее свойствам, каждый раз, когда папку, в которую вложен лист графики, открывают — изображение подвергается воздействию света и выцветает. А жизнь произведения сокращается с каждым его просмотром.





В фирменный стиль решили заложить дискуссионный вопрос: искусство вечно, но одновременно с этим — исчезнет ли оно. Его интерпретировали как в графической, так и в типографической системе. Идея состоит в градиентном размытии логотипа и текста за счет фона. Прием используется как в чёрно-белом варианте, так и в цветном.

Специалисты также использовали абстрактные фоны и графику, которые сливаются с типографикой и создают эффект размытых границ. Цветовая палитра и различные комбинации элементов позволяют создавать оригинальные композиции для визуальных носителей арт-ярмарки.

Новый стиль определит образ присутствия Cosmoscow онлайн — в социальных сетях и публикациях в медиа, так и облик самой ярмарки — в деталях архитектурного оформления, мерче, рекламе на улицах города.

Состав творческой группы

CEO Redkeds: Виталий Быков

Арт-директор (Redkeds charisma): Свят Вишняков

Дизайнеры: Мария Дьяконова, Дмитрий Якушин, Антон Зазерский

Аккаунт-директор: Александра Боттчер