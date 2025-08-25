Sostav.ru

25.08.2025 в 06:10

Coca-Cola задумала продать Costa Coffee

Компания может сосредоточиться на более приоритетных направлениях

Coca-Cola изучает возможность продажи Costa Coffee. Этот шаг может быть частью новой стратегии компании по оптимизации портфеля и фокусировке на ключевых направлениях бизнеса. О возможной сделке сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Coca-Cola в настоящее время работает с инвестиционным банком Lazard над различными вариантами, включая потенциальную продажу британской сети кофеен Costa. Уже проведены первоначальные переговоры с небольшим числом потенциальных претендентов на покупку, включая частные инвестиционные компании. Однако окончательное решение по продаже бренда пока не принято.

Американская компания приобрела сеть кофеен в 2018 году более чем за $5 млрд. Сейчас Costa Coffee работает в 50 странах, насчитывая более 2700 кофеен по всей Великобритании и Ирландии и еще более 1300 точек по всему миру.

