Coca-Cola задумала продать Costa Coffee

Coca-Cola изучает возможность продажи Costa Coffee. Этот шаг может быть частью новой стратегии компании по оптимизации портфеля и фокусировке на ключевых направлениях бизнеса. О возможной сделке сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Coca-Cola в настоящее время работает с инвестиционным банком Lazard над различными вариантами, включая потенциальную продажу британской сети кофеен Costa. Уже проведены первоначальные переговоры с небольшим числом потенциальных претендентов на покупку, включая частные инвестиционные компании. Однако окончательное решение по продаже бренда пока не принято.

Американская компания приобрела сеть кофеен в 2018 году более чем за $5 млрд. Сейчас Costa Coffee работает в 50 странах, насчитывая более 2700 кофеен по всей Великобритании и Ирландии и еще более 1300 точек по всему миру.