Coca-Cola визуализировала «заморозку мозга» с помощью психоделических анимаций

Coca-Cola представила серию анимаций, которые передают ощущение так называемой «заморозки мозга» — резкой головной боли, возникающей при быстром употреблении холодных напитков.

Каждая анимация иллюстрирует физическое ощущение с помощью цветовых вспышек, искаженных форм, вызывая у зрителя ассоциативную связь с мгновенной болью, знакомой каждому, кто когда-либо пил ледяную газировку. Кампания фокусируется на передаче сенсорных реакций и эмоционального восприятия продукта через арт-подход.

Работы над визуалами велись в сотрудничестве с цифровыми художниками, специализирующимися на иммерсивных медиа. По мнению представителей бренда, проект служит экспериментом по расширению эмоционального взаимодействия с аудиторией, в котором даже мимолетное неприятное ощущение становится частью узнаваемого и «вирального» нарратива.

В кампании Coca-Cola также прослеживается стремление бренда говорить с молодежной аудиторией на ее языке, используя эстетику цифрового психоделического арта и механику социального медиа-контента.