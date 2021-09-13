Отличайся вкусом: Coca-Cola и «Пятёрочка» выпустили коллекцию одежды из вторсырья

Coca-Cola в России совместно с торговой сетью Пятёрочка запустила акцию в поддержку ответственного потребления — в рамках нее была выпущена коллекция мерча и аксессуаров из вторсырья, полученного из упаковки бренда. Подробностями проекта с Sostav поделилась творческая группа инициативы.

Элементы коллекции можно будет получить, обменяв на них баллы за покупку напитков портфеля Coca-Cola в России в магазинах сети «Пятёрочка» — акция продлится до 31 октября. Помимо предметов одежды и аксессуаров, ее участники смогут выиграть и другие призы, главным из которых станет эко-тур на Алтай.

Также в рамках кампании бренды проведут тематические мероприятия в университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода — в одной из лекций примет участие блогер Марьяна Ро. Другими амбассадорами промо станут инфлюенсеры Сема Ким и Анфиса Ибадова.

Эти герои появятся в OLV и ТВ-роликах — в видео они представят мерч коллекции. Фэшн-показ состоялся среди полок магазина «Пятёрочка» — модели продемонстрируют, как можно отличаться вкусом, быть модным и заботиться об окружающей среде одновременно.

Кроме того, в университетах-партнерах акции установят контейнеры для раздельного сбора отходов, а также информационные стенды с QR-кодом, перейдя по которому любой желающий сможет попасть на промостраницу инициативы и узнать правила сортировки отходов.

Активация будет поддержана в digital и и OOH. Например, в Instagram разместят специальный гиф-пак, с помощью которого пользователи выберут понравившийся элемент коллекции.

Олег Мамаев, директор по маркетингу Coca-Cola в России: В рамках этой кампании мы хотим обратиться в первую очередь к молодому поколению, передать подросткам и студентам ценности заботы об окружающей среде. Поэтому вещи, которые мы создали — яркие, в духе уличной моды. Слоган нашей кампании «Отличайся вкусом», и коллекция содержит предметы одежды разных стилистических направлений, объединенных общей концепцией. При ее создании мы хотели подчеркнуть индивидуальность известных каждому брендов портфеля Coca-Cola в России. В результате линейка вещей с логотипом Sprite создана в стиле street-style, элементы линейки Fanta выдержаны в стиле кэжуал, а одежда и аксессуары в линейке Coca-Cola — в более классическом дизайне. Каждый сможет найти подходящий для себя мерч.

Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети Пятёрочка: Мы продолжаем развивать идею многоразового использования материалов: после коллекции аксессуаров из переработанного пластика мы рады вместе с Coca-Cola в России запустить лимитированную серию одежды из вторсырья. Такие инициативы наглядно демонстрируют, как можно подарить вторую жизнь пластику, создавая стильные вещи, которые, уверен, понравятся нашим гостям.

Развитие культуры раздельного сбора и переработки отходов — один из ключевых приоритетов социальной миссии Coca-Cola в России. Ранее в этом году компания увеличила содержание переработанного пластика в выпускаемых на российских заводах бутылках для своей продукции до 20%.

Бренд реализует экологическую программу «Разделяй с нами» с 2016 года. В рамках этой инициативы компания организует сбор и переработку отходов в городах России. За прошедшие пять лет Coca-Cola направила на переработку свыше 90 тыс тонн отходов различной упаковки.

Состав творческой группы:

Coca-Cola в России (клиент):

Дарья Малова

Наталья Михеева

Александра Хмелевская

Егор Колос

Екатерина Тутынина

Елена Селитска

Екатерина Гетьман

Светлана Просвирова

Валентин Аверьянов

Евгений Ерошевич

Александр Горбачев

Вера Подстрелова

Анна Серова

Пятёрочка (клиент):

Виталий Подгорнов

Яна Маликова

Анастасия Кулагина

Полина Лебедева

Екатерина Ефремова

Инна Рыбина

Татьяна Новикова

Анна Маловичко

Виктор Новосельцев

АРК Коннект:

Анастасия Шарова — Директор по работе с клиентами

Александр Савкевич — Директор группы по работе с клиентами

McCann Moscow:

Ирина Жабура — Group Account Director

Анна Кузякина — Account Director

Мария Бондарева — Art Director

Максим Ежов — Senior Copywriter

Дмитрй Панов — Designer

Дарья Суслова — Strategic Planner

Константин Баландин — TV Production Director

Влад Усик — Deputy Studio Director

MediaCom :

Анастасия Медведева

Александра Гомзикова

Валерия Кондукова

Алена Безродная

Анастасия Ючинская

Екатерина Журавлева

Андрей Воронцов

RTA:

Елена Моисеева

Михаил Ползунов

Angels &Co:

Елена Волошина

Роман Дунешенко

Алла Леонова