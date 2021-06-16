Что скрывает ваш ребенок: социальная кампания телеканала «Пятница!», «ВКонтакте» и фонда «Шалаш»

Телеканал «Пятница!» совместно с фондом «Шалаш» и «ВКонтакте» запустил социальную кампанию «Что скрывает ваш ребенок». Она напоминает родителям о важности сохранения личных границ и призывает говорить со своими детьми при малейшем подозрении на проблему. Sostav узнал подробности проекта.

Идея

Родители часто следят за своими детьми в соцсетях и пытаются их контролировать через личную переписку или детальное изучение аккаунтов. Но это является нарушением личных границ и не помогает детям и подросткам решать их проблемы.

С помощью мини-приложения «ВКонтакте» организаторы социальной кампании «Что скрывает ваш ребенок» обратились к родителям с призывом поговорить с детьми без нарушения их личных границ. Внутри приложения размещается информация о том, как по внешним признакам определить, что ребенку требуется помощь взрослых. Также в приложении приводятся результаты исследования про отношение подростков к слежке за ними взрослых в соцсетях.

Кампания была запущена под старт на телеканале «Пятница!» сериала «Первые ласточки» — подростковой драмы, затрагивающей сложные темы: от буллинга и отношений со своим телом до зависимости и суицида.

Рекламное продвижение

«Пятница!» и «ВКонтакте» разместили в digital-среде рекламу, предлагающую родителям получить доступ к соцсетям детей: переписке, фотографиям, списку друзей, сохраненным постам. Реклама была размещена в сети «ВКонтакте», родительских пабликах, на главной странице вайфай в московском метрополитене.

При клике на нее родители попадали в мини-приложение «ВКонтакте».

Николай Шамаев, руководитель digital-спецпроектов телеканала «Пятница!»: Мы сделали твист с доступом к личным страницам детей, чтобы обратить внимание родителей, что важно не следить за подростками, а разговаривать с ними. Мы хотим мотивировать семьи к диалогу и рассказать родителям, по каким причинам дети скрывают что-то от взрослых.

Проект был поддержан в эфире телеканала «Пятница!» роликами с вопросом: «А ваши дети в норме?» — и QR-кодом, ведущим на страницу приложения.

Результаты

Общий охват кампании составил 3,2 млн человек. Охват кампании в метро — 1,2 млн человек, CTR: 1,57%. Реклама «ВКонтакте»: 2 млн человек, CTR: 0,9%. Мини-приложением воспользовались 17,4 тыс. уникальных пользователей, просмотрели страницу — 21,6 тыс. человек.

Самыми активными и заинтересованными аудиториями «ВКонтакте» оказались пользователи 35+, родители детей 13−17 лет, и пользователи 35+, вводившие в поиск тематические ключевые фразы, например «выпускной 2021», «взломать телефон сына», «что скрывает ребенок», «общий язык с подростком» и другие.