Пчелы, каноэ и театр: что предлагали «Сберу» в качестве залога

Специалисты залоговой службы «Сбера» проанализировали, какие необычные предметы корпоративные клиенты предлагали банку в качестве залога в 2024 году. В топ вошли цирк, скейт-парк, театр, каноэ, пчелы и омшаник. Об этом рассказали в пресс-службе «Сбера».

Банк рассматривает различные варианты залогов в зависимости от деятельности компании. Так, кредитной организации в качестве залога предлагали ледовую арену, центры для хоккея и серфинга, робота-тренажера Гошу, который помогает обучать людей навыкам сердечно-легочной реанимации. В числе других вариантов были жилой дом с музеем ретроавтомобилей, фонтан и салонный рояль. Часть из перечисленных объектов «Сбер» принял в качестве залога от своих корпоративных клиентов.

Самый дорогой объект залога — пакет акций, цена которого превышает 500 млрд руб., самый дешевый — доля в компании стоимостью 1 копейка.

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