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24.06.2026 в 13:05

Чистая прибыль «Т-Банка» за пять месяцев 2026 года составила 73,6 млрд рублей

Консолидированный кредитный портфель увеличился до 3,3 трлн рублей

За январь — май 2026 года чистая прибыль «Т-Банка» по РСБУ составила 73,6 млрд руб. Общий капитал кредитной организации вырос за год на 26%, до 650 млрд руб. Сокращенные операционные результаты деятельности за май представила группа «Т-Технологии» (головная структура «Т-Банка»).

Консолидированный кредитный портфель «Т-Банка» увеличился за год на 19%, до 3,3 трлн руб. Суммарный объем средств клиентов на счетах, а также активов под управлением вырос на 21%, до 6,4 трлн руб. Инвестиционный портфель клиентов увеличился на 37%, до 2,3 трлн руб., объем средств клиентов — на 14%, до 4,2 трлн руб.

Общее число клиентов экосистемы «Т» выросло на 9% год к году и в мае составило 55,4 млн. Количество активных пользователей экосистемы «Т» увеличилось на 0,9 млн, до 34,2 млн. Число активных пользователей приложений в месяц (MAU) возросло на 1%, до 33,7 млн. Количество активных пользователей приложений в день (DAU) составило 15,3 млн.

Общий объем покупок клиентов «Т» за первые пять месяцев вырос на 3,3% год к году, почти до 4,4 трлн руб. Кредитный портфель увеличился на 19%, до более 3,3 трлн руб., в том числе кредиты бизнесу выросли на 35%.

Ранее сообщалось, что «Т-Технологии» задумались о выделении своих ИТ-активов в отдельную B2B-вертикаль.

Отчетность «Т-Банк» Т-Технологии
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