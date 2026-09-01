Чистая прибыль ПИК в первом полугодии упала более чем в два раза

В первом полугодии 2026 года выручка группы ПИК сократилась на 11,6% год к году, до 290,1 млрд руб., себестоимость продукции — на 11,2%, до 234 млрд руб., чистая прибыль — на 54,1%, до 14,6 млрд руб. Данные представлены на сайте раскрытия корпоративной информации.

Валовая прибыль ПИК в отчетном периоде снизилась на 13,2% год к году, до 56,1 млрд руб., показатель EBITDA — на 17,4%, до 49,2 млрд руб., скорректированная EBITDA — на 10,2%, до 29,8 млрд руб.

Прибыль от операционной деятельности увеличилась на 5%, до 40,8 млрд руб., совокупный долг — на 6,8%, до 874,9 млрд руб., чистый долг — на 13,4%, до 521,5 млрд руб.

Объем денежных поступлений от продажи недвижимости с учетом средств на счетах эскроу упал на 41,5%, до 153,3 млрд руб. Траты на девелопмент выросли на 4,3%, до 131 млрд руб., объем проектного финансирования — на 12,7%, до 683,8 млрд руб.

Ранее сообщалось, что застройщики сократили рекламные расходы. Так, в первом полугодии 2026 года ПИК снизил бюджет на рекламу на 13,5%.